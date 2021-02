Vratio se Luka na parket, novi izbornik Horvat pozvao ga je u Francusku s 'kaubojima' na kvalifikacije za Olimpijske igre, ali izgleda da od toga neće biti ništa. Naime, hrvatski desni vanjski nije danas nastupio za svoj Pick Szeged u pobjedi protiv Porta (35-31), a kako su izvijestili mađarski mediji, radi se o ozljedi Ahilove tetive.

Nesretni Stepančić mučio se s ozljedom stopala koja je, barem se tako činilo, bila uspješno sanirana, a novi problem je nastao na 'poveznici' - Ahilovoj tetivi.

- Dugo vremena i za tijelo i za glavu, trebam se vratiti u pravu formu. Bio sam nervozan jer osjećao sam se kao da igram prvu utakmicu u životu, a zabiti nakon godinu dana bio je čudesan osjećaj. Čak su i suigrači rekli iz šale da im moram riješiti pivo - rekao je Luka nakon povratka na parket u utakmici protiv Cegleda (42-21), a sad će morati na novu pauzu.

Prema prvim informacijama sigurno će pauzirati šest do osam tjedana, a ako se radi o puknuću tetive, moglo bi to biti i mnogo duže. Podsjetimo, kvalifikacije za Olimpijske igre na rasporedu su od 12. do 14. ožujka u Montpellieru, gdje će Hrvatska igrati protiv Tunisa, domaćina Francuske i Portugala. Reprezentacija se okuplja 8. ožujka.