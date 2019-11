Nesretni Posavec: Prijeti li mu operacija vratne kralježnice?!

Što se događa s Hajdukovim golmanom Josipom Posavcem? Je li ozlijeđen? Ako je, koliko je ozljeda ozbiljna i kad bi se mogao vratiti na teren? Sve su to pitanja na koja konkretnog odgovora iz Hajduka za sada nema, a sve što su otkrili medijima prije tjedan dana je kako je riječ o ozljedi vrata zbog koje će Josip pauzirati najmanje mjesec dana.

No čini se kako je to bila preoptimistična prognoza, kako zbog toga što dosadašnje metode liječenja ne daju rezultata, a i splitski i zagrebački liječnici slažu se da bi bilo najbolje problem riječi operativnim zahvatom. Prije definitivne odluke Josip će se još konzultirati sa specijalistima u Švicarskoj, no šanse su minimalne...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Cijeli slučaj oko Posavca zakomplicirao se još ljetos. Nakon što je Hajduk otkupio njegov ugovor od Palerma a Josip branio na U-21 EP u Italiji, u dogovoru s klubom naknadno se priključio pripremama i preskočio oba susreta s Gzirom. Računao je Siniša Oreščanin da će malteške amatere dobiti i s rezervnom postavom, pa i bez golmana, no svi znamo kako je to na koncu završilo – najvećom blamažom i europskom sramotom u povijesti kluba.

Momčad je preuzeo Damir Burić i u dogovoru s novim trenera golmana Tonćijem Gabrićem Posavca vratio na gol, no na jednom od golmanskih treninga Josip je nezgodno trznuo vratom i povrijedio jedan od diskova u vratnom dijelu kralježnice. Burić je tada prenio mišljenje liječnika kako se Posavcu ''ukliještio mišić u vratu'', no pokazat će se kasnije kako je problem puno ipak ozbiljniji pa je Posavec propustio sve utakmice u kolovozu i vratio se na gol tek u rujnu.

No ni tada njegove obrane nisu ulijevale povjerenje, ni iz izbliza nisu bile na očekivanom nivou. Prisjetimo se gola koji mu je Andrijašević glavom zabio s ruba šesnaesterca, prisjetimo se gola Serderova u bliži kut... Navodno je Gabrić odmah tražio da se Posavca makne s gola, no iz kluba su inzistirali da on i dalje brani kako bi opravdao otkup ugovora i status reprezentativca te kako bi dobili dodatno vrijeme za pregovore oko potpisa ugovora s mladim golmanom Marinom Ljubićem.

No kako nesreća nikad ne dolazi sama, uoči utakmice s Lokomotivom Posavca je opet zabolio vrat, njegova rezerva Tomislav Duka je kazao da nije spreman stati na gol i ubrzo se zbog toga razišao s Hajdukom, a mladi Ljubić je i dalje odbijao potpisati ugovor pod ponuđenim uvjetima pa je za kaznu prebačen u drugu momčad.

Hajduk je ostao na Goranu Blaževiću, i Posavec je morao na gol, pa je brže bolje u tajnosti naknadno zrakoplovom otputovao za momčadi u Zagreb. Stisnuo je Posavec zube i branio, no ne zadugo, dotukla su ga dva slobodnjaka Lovrića protiv Gorice, za prvenstveni poraz i ispadanje iz kupa.

Shvativši da tako dalje ne ide, čelnici Hajduka posuli su se pepelom i podebljali ponudu Ljubiću koji je na koncu potpisao ugovor i stao na gol protiv Osijeka, a Posavca su poslali na nove pretrage, uz objavu o pauzi od minimalno mjesec dana. Minimalno, jer i splitski i zagrebački specijalisti stava su da se samo operativnim zahvatom može riješiti problem diska koji pritiska živac u Josipovoj vratnoj kralježnici, ali Josip se nećka i pokušava raznim alternativnim metodama popraviti stanje a u međuvremenu traži dodatna mišljenja liječnika.

Kako sada stvari stoje, za Josipa je na žalost jesenski dio prvenstva završen, a o njegovoj odluci o operativnom zahvatu ovisit će i vrijeme povratka na teren. Zbog svega navedenoga Hajduk bi u zimskoj stanci mogao angažirati barem još jednoga golmana.