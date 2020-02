Nestašni Kyle Walker: Napravio je dijete prijateljici svoje žene

Kyle Walker (30) je nogometaš kojeg Pep Guardiola obožava. Godinama je engleski reprezentativac, u Manchester City stigao je 2017. godine za 50 milijuna eura i postao neizostavni član prve postave.

Njegova sposobnost ponavljanja oduševila je španjolskog trenera, hitar i tehnički potkovan desni bek koji je kao stvoren za moderni nogomet. A takve karakteristike navodno prikazuje i u krevetu.

Foto: SUSANA VERA

Nogometaš Cityja je devet godina bio u braku s manekenkom Annie Kilner. Upoznali su kada je on imao 18, a ona 16. Imaju tri sina, ali Walker je uništio tu idilu tako što je napravio dijete ženinoj najboljoj prijateljici Lauryn Goodman!

Foto: CYRIL MOREAU/PIXSELL

- Kada mi je rekao da je napravio dijete mojoj prijateljici, srce mi je puklo. On je takva budala što je riskirao obitelj zbog toga. Cijeli svijet mi se srušio u tome trenutku.

Ona i Lauryn su se godinama družile, izlazile skupa u klubove, a Annie joj je otkrivala svoje bračne tajne. Međutim, nestašni Kyle je šarao i ranije. Nekoliko puta je spavao sa starletom Laurom Brown, ali Annie mu je tu nevjeru oprostila

- Lauryn mi je bila jako dobra prijateljica. Stalno nam se javljala jer je znala da prolazimo kroz tešku fazu nakon svega što je bilo s Laurom Brown. Bila je vrlo dobra prema meni, tražila je da joj se povjerim. Mislila sam tada prekinuti s njim, ali nisam mogla - rekla je Annie koja je s nogometašem bila u vezi devet godina.

Foto: Owen Humphreys/Press Association/PIXSELL

Bivši suprug joj je nevjeru otkrio dok je bila na odmoru.

- Rekao mi je: "Moram ti nešto reći. Jedna djevojka kaže da je trudna, a dijete je moje". Nije dolazio kući od tada, nije ništa objasnio. Samo se preselio u drugi stan u centru. Mislio je da će prekid popraviti sve.

Foto: Instagram

Trudnoća je iznenadila i njegovu ljubavnicu koja je bila neplodna, a za sebe samo kaže da je to pravo čudo.

Foto: Instagram

Upoznali su se u Sheffieldu kada je on imao 18, a ona 16. Bila je to ljubav na prvi pogled, bili su nerazdvojni, htjela je s njim i četvrto dijete, ali Walker je rasturio njihovu obitelj tako što je napravio dijete obiteljskoj prijateljici. On je zabio nož u leđa obitelji, a ona svojoj prijateljici koja joj je otkrivala sve tajne.