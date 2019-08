Nestvaran doček: 'Briga nas za Teodosića, imamo Stipčevića!'

Nova sezona talijanskog prvenstva ponudit će poslasticu za sve ljubitelje europske košarke. U nadolazećoj sezoni Lega A ponovno će se gledati najveći gradski derbi talijanskog prvenstva nakon što se Fortitudo Bologna vratio u prvu ligu.

Jedini klub koji je 2008/09 krenuo u sezonu bez sponzorskog ugovora na kraju je tada ispao iz lige. A budući da su mu financijski problemi gorili pod petama, zahtjev za nastupom u drugoj ligi mu je odbijen i velikan talijanske košarke dodirnuo je dno.

Ispao je u treću, neprofesionalnu ligu iako je to velikan s kojim je Jasmin Repeša 2004. godine igrao finale Eurolige protiv Maccabija. Bio je to veliki šok za Italiju, za europsku košarku, no Fortitudo se sada vratio u prvu ligu i na pravom je putu.

U krizi je bio i Virtus Bologna, koji se prvi uspio iščupati iz nevolja. A za novu sezonu sastavio je megamomčad pod srpskim trenerom Sašom Đorđevićem. Tako mu je najzvučnije pojačanje Miloš Teodosić, koji se vraća u Europu nakon neuspješne epizode u NBA ligi.

No, to je ništa naspram pojačanja Fortituda! Tamo je prava ludnica jer je stigao Rok Stipčević, a ni sam hrvatski reprezentativac nije mogao očekivati niti poželjeti bolju dobrodošlicu od one koju je dobio.

Nothing to add.. but wauu..

nowadays u can not find this anymore! First day of preseason , outside around 33 °C , fans came in-front our gym and gave us this crazy welcome! #FORTITUDOBOLOGNA @Fortitudo103 🙏🏼 questo si chiama #passione ❤️ pic.twitter.com/4fpSk4IGWn