Netko pametan je odlučio, pošto smo zadnji, da igramo za 3 dana

Gorica je propustila veliku priliku doći do druge pobjede u 17. prvenstvenoj utakmici ove sezone, prvoj u domaćem natjecanju nakon 67 dana zimske stanke. Protiv Varaždina je završilo bez golova u utakmici koja je prvotno trebala biti odigrana prije stanke, ali je odgođena zbog zaraze šestorice igrača Gorice korona virusom.

Edin Julardžija htio je izvesti penal u 90. minuti nakon što je Marko Stolnik srušio Antu Mateja Jurića, no to mu nije dopustio Joey Suk. Iskusni Nizozemac pucao je u lijevu stranu varaždinskog gola, a udarac mu je obranio Božidar Radošević, rezerva suspendiranom Oliveru Zeleniki, i ostalo je 0-0.

Radošević je u debiju za Varaždin sačuvao praznu mrežu, što nije uspjelo Zeleniki u dosadašnjih 16 utakmica, a penal je Gorici obranio i prije gotovo deset godina u dresu Šibenika. Izvođač je tad bio Domagoj Abramović.

- Treneri koji rade razumiju. Nije to PlayStation da jednog izvadiš, drugog ubaciš. Dali su sve od sebe, poštivali su dogovor. Odlučivali su detalji. U nekim smo segmentima igre morali okruniti bolju igru golom. Kada ne zabiješ, Varaždin raste, ali sve smo to uspjeli izblokirati. Na kraju smo imali i penal koji nismo zabili, ali to je nogomet. Rekao sam Suku u kabini, sve je u redu - rekao je Željko Sopić, novi trener Gorice.

Domaćini su dominirali većinu utakmice, pogotovo u prvom dijelu, imali i najbolju moguću šansu, no nisu uspjeli osvojiti tri boda. Pet su bodova iza Šibenika.

- Nismo loše ušli u utakmicu. Stvorili smo neke prilike, dečki su ostavili srce na terenu i dali sve od sebe. Varaždin je isto momčad koja teži nogometu, nije bilo lako parirati. Nije bilo lako složiti momčad, imali smo nekih unutarnjih problema. Pritom ne mislim na neregistrirane i registrirane igrače, već su neki imali zdravstvenih problema i to nije bilo lako složiti. Momci su potišteni, ali to je maraton od 20 utakmica i siguran sam da ćemo na kraju doći tamo gdje želimo, ali nije sve to u nogometu crno ili bijelo. Htjeli smo i željeli, to je najvažnije - dodao je Sopić, bivši trener Dinama.

Raspored mu ne ide u prilog, već u subotu gostuje kod Dinama (17.30). Moći će, ako ništa, računati na petoricu igrača koje nije mogao registrirati jer je tek u srijedu počeo prijelazni rok u HNL-u. Radi se o Slavku Braliću, Kristianu Fućku, Vinku Petkoviću, Robertu Ćosiću i Timu Matavžu.

- Imat ćemo u rosteru četiri ili pet novih igrača za koje se nadam da će biti registrirani do subote. Netko pametan tamo je odlučio, pošto smo mi zadnji, da igramo za tri dana. Teren je bio takav da će nam dobro leći utakmica za tri dana, ali idemo dalje. Hrabro na Maksimir - poručio je Sopić.

Mario Kovačević na vidiku ima Europu, Slaven Belupo ima tri boda više na četvrtom mjestu.

- Teška utakmica nakon dugih priprema, teško je bilo očekivati bajnu igru od obje ekipe. Gorica je prvo poluvrijeme bila opasnija usprkos tome što smo težili imati posjed, u drugom smo dobro kontrolirali. Imali smo par situaciji, iako nismo imali pravih prilika i bili opasni u fazi napada. Dogodila se ta kontra i penal, lijepo je reagirao naš golman i obranio. Zaslužen rezultat i bod svakome - rekao je trener Varaždina.

Njemu će za nedjeljnu domaću utakmicu protiv Varaždina na raspolaganju biti Dimitar Mitrovski i Ivan Šaranić, pojačanja iz Akademije Pandev odnosno slovenskog Brava. Loša vijest ozljeda je Karla Perića četiri minute nakon što je ušao u igru, i to bez duela.

- Bilo je teško igrati po ovom terenu, ali dalo se kad je stala kiša. Bojali smo se ozljeda, izgleda da nam se jedan igrač teže ozlijedio baš zbog ovakvog terena. Za očekivati je ovakvo vrijeme u prvom mjesecu. No dobro da se utakmica odigrala. Vjerujem da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu i igrati sve bolje. Veseli nas ovaj bod i idemo dalje - dodao je Kovačević.

