Neuer postao vaterpolist: Nikša Dobud mu dao kapicu s logom Bayerna pa testirao vještine...

Član talijanskog PRO Recca dao je Neueru kapicu s logom Bayerna, a onda krenuo. Šut, šut, šut, a s druge strane njemačka hobotnica. Rezultat? Dobud kaže kako je on dobio, a Neuer šuti...

<p>'Eno Manuela, opet je doša'!'</p><p>Vjerojatno tako nekako zvuče 'dobacivanja' po Šipanu nakon što je opet stigao legendarni Nijemac - Manuel Neuer - uživati u hrvatskim ljepotama. I kako je već 'domaći', našao je Manuel i prijatelje pa je s jednim od njih, <strong>Nikšom Dobudom</strong>, odmjerio snage u vaterpolu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Manuelove majstorije</strong></p><p>- Ajde Nikša da vidimo je l' ti jače pucaš ili ja bolje branim! - rekao je legendarni Bavarac olimpijskom vaterpolskom pobjedniku.</p><p>I eto ga. Na golu Manuel Neuer, a na šutu <strong>Nikša Dobud. </strong>Koji bi to ludi snovi spojili? Jedan od najboljih svjetskih vaterpolo centara i jedan od najboljih golmana koje je nogometni svijet vidio zaplivali su u blizini ugostiteljskog objekta koji je Nikša otvorio jer je odmah u blizini postavio, a koji drugi nego li - vaterpolski teren.</p><p>Član talijanskog <strong>PRO Recca</strong>, najuspješnijeg kluba u najelitnijem europskom klupskom natjecanju, dao je Neueru kapicu, neka je sve po PS-u, a onda krenuo. Šut, šut, šut, a s druge strane njemačka hobotnica. Rezultat? Dobud kaže kako je on dobio, a Neuer još ni da potvrdi, ni da opovrgne.</p><p>- Kad se najavio kako će doći i ovo ljeto, te na Šipan, napravili smo mu posebnu vaterpolsku kapicu s logom Bayerna. Spremno je stao na gol, a <strong>Maro Sušić - Suha</strong> i ja smo mu pucali izvana te peterce. Oduševio me svojim vratarskim vještinama. Znam kako je on jedan od najboljih svjetskih nogometnih vratara, ali da će dobar biti u vaterpolu, e to nisam očekivao - istaknuo je Dobud.</p><p>Neuera je s Dobudom upoznao Toni Topalović, inače trener golmana u Bayernu. </p><p>Dodajmo i kako Dubrovnik nije prva domaća destinacija koju je Bavarac posjetio. Već se Manuel 'udomaćio' i u Omišu i tamo častio sve u kafićima. Baš se 'pohrvatio'...</p>