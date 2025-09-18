Neuer stigao do 100. pobjede u Ligi prvaka i postao četvrti igrač kojem je to uspjelo u karijeri

Nogometaši Bayerna potpuno su nadigrali Chelsea i upisali pobjedu 3:1 na startu sezone Lige prvaka. Do slavlja su stigli zahvaljujući autogolu Trevoha Chalobaha te dva gola Harryja Kanea, dok je jedini strijelac za londonski sastav bio Cole Palmer. Manuel Neuer nije imao puno posla na utakmici, ali je zato došao do nevjerojatne brojke.

Foto: Angelika Warmuth

Golman Bayerna ovom je pobjedom došao do 100. trijumfa u Ligi prvaka. Time je postao tek četvrti igrač u povijesti natjecanja s troznamenkastim brojem pobjeda, priključivši se Cristianu Ronaldu, Thomasu Mülleru i Ikeru Casillasu.

Manuel Neuer jedan je od najutjecajnijih vratara u povijesti nogometa, poznat po svom modernom i prepoznatljivom stilu igre. Smatra se pionirem tzv. “sweeper-keepera” jer često izlazi daleko izvan šesnaesterca kako bi zatvorio prostor iza obrane i spriječio protivničke kontre. Odlikuje ga sigurnost u igri nogom, precizna dodavanja i mirnoća u izgradnji napada, što njegovim momčadima omogućava da kontroliraju igru od samog početka akcije. Uz to, posjeduje sjajne reflekse, izvrsno pozicioniranje i sposobnost da čita igru, zbog čega nerijetko spašava u situacijama jedan na jedan.

Igrači sa 100 i više pobjeda u Ligi prvaka:

Cristiano Ronaldo – 115

Thomas Müller – 111

Iker Casillas – 101

Manuel Neuer – 100