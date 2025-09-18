Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI POTHVAT

Neuer stigao do 100. pobjede u Ligi prvaka i postao četvrti igrač kojem je to uspjelo u karijeri

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Neuer stigao do 100. pobjede u Ligi prvaka i postao četvrti igrač kojem je to uspjelo u karijeri
Foto: Angelika Warmuth

Manuelu Neueru je pobjeda nad Chelseajem bila 100. u karijeri te se pridružio Ronaldu, Casillasu i bivšem suigraču Mülleru. Njih četvorica su jedini koji imaju troznamenkasti broj pobjeda u Ligi prvaka

Nogometaši Bayerna potpuno su nadigrali Chelsea i upisali pobjedu 3:1 na startu sezone Lige prvaka. Do slavlja su stigli zahvaljujući autogolu Trevoha Chalobaha te dva gola Harryja Kanea, dok je jedini strijelac za londonski sastav bio Cole Palmer. Manuel Neuer nije imao puno posla na utakmici, ali je zato došao do nevjerojatne brojke.

UEFA Champions League - Bayern Munich v Chelsea
Foto: Angelika Warmuth

Golman Bayerna ovom je pobjedom došao do 100. trijumfa u Ligi prvaka. Time je postao tek četvrti igrač u povijesti natjecanja s troznamenkastim brojem pobjeda, priključivši se Cristianu Ronaldu, Thomasu Mülleru i Ikeru Casillasu.

Manuel Neuer jedan je od najutjecajnijih vratara u povijesti nogometa, poznat po svom modernom i prepoznatljivom stilu igre. Smatra se pionirem tzv. “sweeper-keepera” jer često izlazi daleko izvan šesnaesterca kako bi zatvorio prostor iza obrane i spriječio protivničke kontre. Odlikuje ga sigurnost u igri nogom, precizna dodavanja i mirnoća u izgradnji napada, što njegovim momčadima omogućava da kontroliraju igru od samog početka akcije. Uz to, posjeduje sjajne reflekse, izvrsno pozicioniranje i sposobnost da čita igru, zbog čega nerijetko spašava u situacijama jedan na jedan.

Igrači sa 100 i više pobjeda u Ligi prvaka:

Cristiano Ronaldo – 115
Thomas Müller – 111
Iker Casillas – 101
Manuel Neuer – 100

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas opet se našao u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025