Neuništivi Cristiano Ronaldo zabio 940. gol u karijeri! Hoće li doći do brojke od 1000 golova?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: STRINGER/REUTERS

U idućem prvenstvenom kolu Al-Nassr igra protiv Al-Kholooda, ali prije toga će Ronaldo nastupiti s Portugalom protiv Armenije i Mađarske u kvalifikacijama za SP

Cristiano Ronaldo (40) jednostavno je stroj. I u 41. godini života ne prestaje zabijati pa je tako do novog gola stigao u pobjedi Al-Nassra protiv Al-Taawouna (0-5). Zabio je iz penala u 54. minuti. 

To mu je 940. gol u karijeri i još mu nedostaje samo 60 do velikog, grandioznog jubileja. Ako nastavi u ovom ritmu i odigra ovu i iduću sezonu do kraja, realno je za očekivati da će doći do nevjerojatne brojke od 1000 golova u karijeri. 

U idućem prvenstvenom kolu Al-Nassr igra protiv Al-Kholooda, ali prije toga će Ronaldo nastupiti s Portugalom protiv Armenije i Mađarske u kvalifikacijama za SP. 

