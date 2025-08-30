Neuništivi Cristiano Ronaldo zabio 940. gol u karijeri! Hoće li doći do brojke od 1000 golova?

Cristiano Ronaldo (40) jednostavno je stroj. I u 41. godini života ne prestaje zabijati pa je tako do novog gola stigao u pobjedi Al-Nassra protiv Al-Taawouna (0-5). Zabio je iz penala u 54. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:45 Kip Cristiana Ronalda | Video: 24sata/reuters

To mu je 940. gol u karijeri i još mu nedostaje samo 60 do velikog, grandioznog jubileja. Ako nastavi u ovom ritmu i odigra ovu i iduću sezonu do kraja, realno je za očekivati da će doći do nevjerojatne brojke od 1000 golova u karijeri.

U idućem prvenstvenom kolu Al-Nassr igra protiv Al-Kholooda, ali prije toga će Ronaldo nastupiti s Portugalom protiv Armenije i Mađarske u kvalifikacijama za SP.