Europska nogometna federacija (Uefa) oštro je reagirala na vijest o pokretanju Super lige koju želi osnovati 12 europskih nogometnih velikana.

Prema tvrdnjama BBC Sporta, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan i Juventus žele pokrenuti Super ligu u kojoj bi sudjelovalo 20 elitnih europskih klubova.

Uefa je u suradnji s engleskim, španjolskim i talijanskim savezom uputila oštro priopćenje u kojima je zaprijetila drastičnim kaznama, a podržao ih je i bivši nogometaš Gary Neville koji je popljucao englesku 'veliku šestorku'.

- Navijam za United već 40 godina, ali ovo je odvratno. Odvratno! Gade mi se United i Liverpool! Liverpool je kao nekakav klub od ljudi, naroda, United je radnički klub i onda idete u ligu iz koje se ne može ispasti! Ovo je čista pohlepa, vlasnici tih klubova nemaju veze s nogometom u Engleskoj. Ovdje postoje godine povijesti i navijače treba zaštititi! Zaradio sam novce u nogometu i nisam protiv njih, ali principi poštenog natjecanja bi trebali biti najbitniji - rekao je Neville za SkySports pa se dotakao ironije po pitanu Uniteda i Arsenala:

- United i Arsenal ni ne igraju Ligu prvaka, Arsenal je u potpunom raspadu kao klub, Tottenham nije u Ligi prvaka i nemaju pravo biti tamo! Oni su teška sprdnja od kluba! Dosta je dosta. Ovo je kriminal! Kazneno djelo nad nogometom... Ovo je najveći sport na svijetu i kazneno djelo nad njim! Uzmite im bodove, novce, kaznite ih! Usred smo pandemije i krize, klubovi su na rubu, a ova ekipa je na Zoom pozivima i raspravlja o svojoj pohlepi. Sprdačina!

Neville je bio vidno bijesan, a riječi su samo izlazile:

- Oni nemaju odanosti prema ovoj državi i ligama, dosta je dosta. Unitedovi navijači, Roy voli United, ja volim United, ovo je za odreći se kluba! Kako vam padne na pamet ići u Super ligu i ostaviti još 14 klubova da igraju prvenstvo?! Liga prvaka je mrtva, klubovi u Championshipu su mrtvi, cijeli sistem je mrtav zbog šest klubova. To je sramotno, to se nikad neće dogoditi. Pustite ih da idu, ali kaznite ih! Ako objave da žele ići, trebaju biti strogo kažnjeni.

S Unitedom je osvojio osam titula prvaka Engleske, međutim, sve bi ih oduzeo Unitedu! Kao i Arsenalu, Liverpoolu...

- Ogromne globe, oduzimanje bodova, oduzmite im titulu. Dajte naslov Burnleyju i Fulhamu. Neka Fulham ostane u ligi, izbacite Liverpool i Arsenal iz lige! Tottenham me ne muči, ali Liverpool, United i Arsenal bi trebali znati bolje. Tradicija i povijest tih klubova... I onda ovo naprave! Liverpool? Zaista? Ne vole me, ali uvijek sam vjerovao u njihov integritet. To je sad otišlo, ako potpišu pismo namjere odlaska u Super ligu, loši su kao i svi ostali - rekao je bivši nogometaš.

Anketa 24sata: Je li Super liga dobra ideja?