Nevistić: Nemamo pritisak, ali nećemo nikome dati da nas gazi

Rijeka ima sustav koji odlično funkcionira, a najnezgodniji udarac u momčadi ima Robert Murić. Da, odmah sam guglao golmane u skupini, a ne pričamo o tome tko će mijenjati dres s Davidom Silvom...

<p>Ne, nemam nikakvu tremu uoči Real Sociedada. Sigurno da prema njima imam veliki respekt, pa oni su vodeća momča španjolske Primere, ali mi ćemo ići 'na glavu', pokušati Španjolcima pružiti što bolji otpor, kaže nam Ivan Nevistić (22). </p><p>Mladi golman Rijeke u četvrtak će biti na najvećim kušnjama u karijeri, na Rujevicu stiže Real Sociedad. Otvaranje grupne faze Europske lige bit će pravi spektakl, Rijeka će ugostiti prilično poznata nogometna imena poput Davida Silve, Nacha Monreala, Asiera Illaramendija, Adnana Januzaja... Navijači Rijeke već se danima 'pale' na utakmicu, iako tribine na Rujevici zbog svih mjera neće biti ispunjene do posljednjeg mjesta.</p><p>- Priprema za utakmicu? Ma ja se uvijek pripremam isto, bilo da je riječ sada o Real Sociedadu ili još dok sam za Varaždin branio drugu ligu. Razlike nema. Sigurno da je ovo veći izazov i viša nogometna razina, ali ne pravim nikakvu razliku između tih utakmica. Uvijek dajem svoj maksimum, u svakoj želim pobjedu, pa tako i ovoga puta.</p><p>Dobro, ovo je ipak Europska liga, jeste li već pričali u svlačionici tko će mijenjati dres s Davidom Silvom?</p><p>- Haha, nismo. Ma svi znamo njihovu kvalitetu, znamo da će protiv nas na terenu biti svjetske klase, ali baš nitko ne priča o takvim stvarima. Netko će vjerojatno nakon utakmice biti sretnik i dobiti njegov dres, ali uopće se sada ne bavimo time. Želimo se pokazati u najboljem svjetlu, svima dokazati kako možemo igrati i s takvim momčadima kao što je Real Sociedad.</p><p>Rijeka u skupini s Real Sociedadom, Napolijem i AZ Alkmaarom ipak nema veliki rezultatski pritisak...</p><p>- Istina, ali nećemo nikome dopustiti da nas 'gazi', nema šanse. Svima nama je bio cilj ući u grupnu fazu Europske lige, to smo ostvarili, pa sad znamo da tu više nismo favoriti. Ali, svakome ćemo pružiti dostojan otpor, bit će mo 'fajteri', to je sigurno. E, gdje će nas to dovesti, ne možemo sada znati, ali teškom smo mukom izboriti Europu, tu se želimo i dokazati. </p><p>Jeste li, odmah nakon ždrijeba, išli malo 'proguglati' vaše suparnike?</p><p>- Ma da, pa to je klasika, haha. Prije svake utakmice želim saznati što više toga o suparniku, pa sam odmah poslije ždrijeba išao 'guglati' neke stvari o tim momčadima, pogotovo njihove golmane. Nije baš da sam znao svakog igrača Real Sociedada ili AZ Alkmaara. Sada se pripremamo za Španjolce, napravili smo dosta analiza, znamo što nas čeka.</p><p>I kakav je taj golman Real Sociedada?</p><p>- Pa čovjek vrijedi 15 milijuna eura, mislim da to dovoljno govori o njemu. Dečko odlično igra nogom, ma cijela njihova zadnja linija dobro igra, to im je velika prednost. Kažem, cijenimo ih, ali nećemo od njih praviti nekakav 'bauk', pa i mi cijeli život igramo nogomet.</p><p>Koji su vaši golmanski uzori?</p><p>- Kao klinac nisam imao nekog uzora, ali i tada sam, kao i danas pratio sve golmane, dosta vremena provodim na YouTubeu, pokušavam kopirati neke stvari od najboljih vratara današnjice. Posljednjih 10-ak godina uvijek se tu u vrhu vrte tri-četiri ista imena, tu su Buffon, Oblak, nekada je bio Casillas, njih uvijek malo više pratite, to su ideali kojima se želite približiti.</p><p>Rijeka je i ovoga ljeta napravila dosta promjena u igračkom kadru, a momčad je opet u samom vrhu HNL-a... </p><p>- Rijeka ima sustav koji odlično funkcionira. Evo, sada nam je otišao i Čolak, ali Rijeka će opet biti dobra. Igramo Europsku ligu, borit ćemo se za vrh hrvatskog nogometa. Tu se zna tko šta radi, klub je posložen, a nama igračima je u takvim uvjetima puno lakše funkcionirati. Trener radi dobar posao, mladi smo i ambiciozni, svi pokušavamo biti još bolji, pa je užitak biti u ovakvoj sredini.</p><p>A tko od vaših suigrača ima najnezgodniji udarac?</p><p>- Robert Murić! On je najnezgodniji, ljevak je, ima strašan šut iz koraka, to je najteže braniti. Ove godine je zabio Šibeniku iz 'slobodnjaka', a tako je zabio i meni dok sam branio za Varaždin. On po meni definitivno ima jednu od najboljih 'ljevica' u HNL-u, uvijek je izazov braniti njegove udarce.</p><p>Sjećate li se najglupljeg gola koji ste primili u karijeri?</p><p>- A joj, da, sjećam se. Kao klinac sam, kao i svi, primao dosta smiješnih golova, ali pamtim jedan dok sam valjda još kao pionir Osijeka primio od Splita. Puhao je vjetar, njihov je igrač želio loptu ubaciti s nekih 40-45 metara, a ona mi je završila u 'rašljama'. Ma nije on imao ni namjeru šutirati po golu, ali tako je ispalo. Ne ponovilo se, haha - završio je Nevistić.</p>