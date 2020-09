Nevjerojatan poraz Zagreba: Srčani Vardar dobio nemoguće za finale protiv Veszprema...

Zagreb je imao 24-18 u završnih 10 minuta i uspio to prosuti. Vardar je nakon izvođenja sedmeraca prošao u finale SEHA lige protiv Veszprema koji je pobijedio Meškov

<p><strong>Vardar i Veszprem</strong> igrat će u finalu devetog izdanja SEHA lige. Treći put gledat ćemo takvo finale do kojeg je Vardar u Zadru došao preko Zagreba nakon povratka za anale pa boljeg izvođenja sedmeraca (30-29), a Veszprem preko <strong>Meškova </strong>(28-24). Veszprem očekivano i zasluženo, Vardar zbog svog srca, koje se ne predaje nikad, i zasluženo i sve do 50. minute neočekivano.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najava SEHA Final Foura</strong></p><p>Šteta za Zagreb i <strong>Igora Vorija </strong>koji je deset minuta prije kraja imao spakiranu prvu trenersku pobjedu u karijeri, ali svaka se škola plaća, pa će i ova. Vardar je nakon Nexea u uzvratu četvrtfinala izvukao još težu situaciju, -6 pretvorio u osmo finale od devet mogućih, peto u nizu, koliko ima i naslova. Veszpremu će ovo biti četvrto, ali više nije ni mogao jer mu je ovo četvrta sezona. Pobijedio je u dva.</p><p>Na "maskiranom" i dezinficiranom Višnjiku manje publike nego što je dopušteno (150) i to uglavnom pratećeg osoblja, ali valjda će više u nedjelju makar PPD nije ispisao pozivnicu. Sad bi se barem trebalo znati i da se igra i da se može u dvoranu. </p><p>Zagreb je, pak, 50 minuta pokazivao da može puno bolje i ozbiljnije nego u pripremama. Ipak su i ovo ozbiljne utakmice makar je nije smio dovesti do onakve završnice. Počeo je bez ozlijeđenog Ravnića s Jandrićem na golu, ne s kapetanom i današnjim slavljenikom Ašaninom. Vuglač i Vistorop odmah konkretni, Božović također pa kasnije manje. Obradović i Stojnić pomagali su obrani iako je Vori u njenoj sredini konstantno mijenjao glavne likove.</p><p>Ante Gadža organizirao je napad Vardara kojem je nedostajao kapetan Stoilov koji se zarazio virusom, desno mu je bio još jedan bivši zagrebaš Vekić, lijevo Dissinger kojeg zagrebaši nisu mogli riješiti. Nijemac je pospremio četiri gola, Vekić gol nije ni pogledao u deset minuta, a ni kasnije, pa je probao Aluševski s Vujinom, koji je tek kada je drugi put ušao, pokazao da još uvijek može i s kojom kilicom viška.</p><p>U mini seriji od dva gola bili su malo jedni, malo drugi, a onda su zagrebaši u obrani prepoznali gdje puštati malo više, a gdje zatvoriti malo više i napravili najveću od 5-0 za 13-9. Kalaraš im je, kad se Dissinger malo ispuhao, napravio nereda na crti, doveo Makedonce na -1, ali odlični Mandić je s dva gola iz kontre i frkom zatvorio prvo poluvrijeme.</p><p>Za drugo se Vori odlučio za Ašanina, on prve dvije rođendanske lopte obranio Dibirovu pa Walczaku s crte. Njemu idealno za samopouzdanje, a Zagrebu da se odvoji još više. Stojnić je zabio za 19-14, pa Vuglač 15 Zagrebovih iskontroliranih minuta kasnije za najvećih +6.</p><p>Da ne bude baš bez drame, Vuglač je dvaput zaredom pogriješio, a Vardaru ne treba druga pozivnica. Mlakar je ušao da primiri situaciju, no Ristovski ju je još pogoršao za Zagreb obranama Hrstiću, Vistoropu i Matanoviću i u zadnjih pet minuta samo 24-23. Ni Hrstićev gol za 26-24 nije bio osigurač jer su ostale dvije minute, a Čupić za zadnju ostavio nadu Makedoncima. Zagreb u zadnjem napadu nije smislio ništa bolje od Mandićevog pokušaja s krila preko bloka, ostalo je 12 sekundi, a Jotić četiri prije kraja pogodio za izjednačenje i sedmerce. </p><p>Ristovski, koji se zagrijao u pravo vrijeme, u trećoj seriji brani Matanoviću, a onda i Vistoropu u zadnjoj da oslobodi stresa svog suigrača. I tako će Vardar u finale u nedjelju (20:30), a Zagreb za treće mjesto protiv Meškova (18:30).</p><p><strong>SEHA liga, polufinale:</strong></p><p><strong>Vardar </strong>- PPD Zagreb 30-29 (26-26; 13-16)</p><p><strong>Vardar</strong>: Ristovski (9 obrana), Cantegrel (4 obrana); Walczak 3, Jagurinovski, Dimitrioski, Georgievski, Dissinger 6, Jotić 4, Kalaraš 3, Gadža 4, Čupić 1, Taleski, Dibirov 6, Vujin 3, Vekić, Miševski</p><p><strong>PPD Zagreb: </strong>Jandrić (4 obrane), Ašanin (3 obrane); Vistorop 4, Mrakovčić, Mandić 8, Božić Pavletić 4, Burić 3, Vuglač 3, Obradović, Stojnić, Božović 4, Matanović, Hrstić 2, Mlakar, Grahovac, Vlah</p><p><strong>Sedmerci:</strong> Vardar 1/1, PPD Zagreb 3/3</p><p><strong>Isključenja:</strong> Vardar 4 minute, PPD Zagreb 10 minuta</p><h2>Veszprem očekivano</h2><p>U prvom polufinalu Veszprem je dobio Meškov 28-24, ispalo je rutinski. Bjelorusi bolji u prvom poluvremenu, Mađari u drugom malo više, ukratko. Da nije bilo dobrih Cupare i Corralesa, koji su zajedno imali četiri obrane više od Pešića, vodio bi Meškov više od 13-12. Veszprem je primirio Škurinskog koji je ostao na šest golova iz prvih 30 minuta, potom i Skubea koji je sve držao na okupu, dok je Davis u Nenadiću i Lekaiju u paru u izostanku Mahea i Laugea našao formulu za drugi dio u kojem je prevaga ispao Corrales s ukupno 15 obrana.</p><p><strong>Veszprem </strong>- Meškov 28-24 (12-13)</p><p><strong>Veszprem</strong>: Cupara (2 obrane), Corrales (15 obrana); Manaskov 3, Omar, Moraes 1, Tonnesen, Nilsson 5, Ligetvari, Marguč 6, Štrlek 1, Blagotinšek, Šiškarjev, Nenadić 6, Maqueda 2, Lekai 2, Borozan 2</p><p><strong>Meškov</strong>: Pešić (8 obrana), Mackevič; Santalov 2, Panić 5, Škurinski 6, Jurinok 2, Skube 2, Šumak 1, Vjarhejčik, Paczkowski 1, Obranović, Selvjasjuk, Vailupau 2, Malus 2, Tamašuk, Vranješ 1</p>