Nevjerojatna Danska ponovno deklasirala protivnika, Mađari izbili na drugo mjesto skupine

Završile su i posljednje utakmice glavne runde skupina I i II. Favoriti ponovno nisu imali većih problema s pobjedama, pa je tako Danska nastavila dominirati, dok je Mađarska očekivano pobijedila Austriju.

Atmosfera uoči Zelenortskih Otoka

U jednoj neobičnoj utakmici Danci nisu najbolje otvorili susret. U prve četiri minute nije bilo pogodaka, a briljirali su Emil Nielsen na jednoj i Nikola Portner na drugoj strani. Do 10. minute rezultat je bio izjednačen, no tada su Danci napravili seriju 4-0 i odvojili se od Švicaraca. Na poluvrijeme su otišli sa sedam golova razlike (18-11), a do kraja utakmice samo su povećavali prednost i pobjedili 39-28.

Najraspoloženiji uz Nielsena u redovima Danske bio je lijevi vanjski Lasse Andersson s osam pogodaka. Kod Švicarske je najbolji strijelac bio Felix Aellen s pet golova. Ipak, titulu igrača utakmice ponio je Emil Nielsen, koji je ostvario nevjerojatnih 45 posto obrana (23/51).

Utakmica skupine II bila je nešto izjednačenija, a veliki korak prema plasmanu u nokaut fazu napravila je Mađarska. U vrlo neizvjesnom susretu Austrija je na poluvrijeme otišla s golom prednosti, no Mađari su na krilima Pedra Rodrigueza i Bencea Banhidija uspjeli preokrenuti rezultat i ostvariti pobjedu 29-26. Trenutno su drugoplasirana momčad skupine iza Francuske, a ako tako ostane, u nokaut fazi će igrati protiv prvoplasiranog iz skupine IV, u kojoj se nalazi Hrvatska.