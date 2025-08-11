Naravno, radi se o dvojici igrača istog imena i prezimena što nikad prije nije viđeno u HNL-u. Da stvar bude bolja, obojica su iz Sinja, igraju istu poziciju i krenuli su u prvih 11 u svojim momčadima
Nevjerojatna situacija u HNL-u: Mateo Barać igrao je na istoj utakmici za Slaven i Varaždin!
Nikad prije viđena situacija dogodila se u drugom kolu HNL-a. Naime, u utakmici između Slaven Belupa i Varaždina, koju je momčad iz Koprivnice pobijedila 3-1, na terenu se pojavilo jedno ime i prezime, a dva čovjeka. Radi se o Mateu Baraću koji igra za Slaven Belupo i Mateu Baraću koji igra za Varaždin. Da stvar bude još bolja, obojica su igrala od prve minute.
Uz to što su počeli od prve minute, obojica su igrali na poziciji stopera te obojica dolaze iz Sinja. Jedna sjajna priča koja još nije viđena na travnjacima HNL-a. Varaždinov Barać odigrao je cijeli susret, dok je Slavenov Barać izašao u 80. minuti.
Mateo Barać iz Varaždina (31) u "barokni grad" je stigao iz kazahstanskog Aktobea, a u HNL-u je igrao i za Osijek. Slavenov Mateo Barać (24) prvi put igra HNL, a u Koprivnicu je stigao iz Karlovca. Na početku sezone otvorio je dušu za klupske stranice i opisao svoj put do HNL-a, koji je išao od konobarenja u Sinju preko nižih liga sve do Koprivnice.
