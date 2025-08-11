Nevjerojatna situacija u HNL-u: Mateo Barać igrao je na istoj utakmici za Slaven i Varaždin!

Nikad prije viđena situacija dogodila se u drugom kolu HNL-a. Naime, u utakmici između Slaven Belupa i Varaždina, koju je momčad iz Koprivnice pobijedila 3-1, na terenu se pojavilo jedno ime i prezime, a dva čovjeka. Radi se o Mateu Baraću koji igra za Slaven Belupo i Mateu Baraću koji igra za Varaždin. Da stvar bude još bolja, obojica su igrala od prve minute.

Slaven Belupo i Varaždin sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Uz to što su počeli od prve minute, obojica su igrali na poziciji stopera te obojica dolaze iz Sinja. Jedna sjajna priča koja još nije viđena na travnjacima HNL-a. Varaždinov Barać odigrao je cijeli susret, dok je Slavenov Barać izašao u 80. minuti.

Osijek i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mateo Barać iz Varaždina (31) u "barokni grad" je stigao iz kazahstanskog Aktobea, a u HNL-u je igrao i za Osijek. Slavenov Mateo Barać (24) prvi put igra HNL, a u Koprivnicu je stigao iz Karlovca. Na početku sezone otvorio je dušu za klupske stranice i opisao svoj put do HNL-a, koji je išao od konobarenja u Sinju preko nižih liga sve do Koprivnice.

