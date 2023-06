Nevjerojatna sličnost! Petković nakon gola proslavio kao jedan igrač na navijačkoj majici....

Slični su to tipovi, reći će mnogi. Kad im se igra, možete im staviti soli na rep. Ali ako im kojim slučajem nešto smeta, nešto ih žulja, onda ih eto na ogradi i obračunat će se s navijačem koji ih vrijeđa. Bruno Petković i Marko Livaja.

- Naravno da mi Livaja nedostaje, on i ja smo dobri već dulje vrijeme. Takav igrač fali svakoj ekipi. (...) Oni koji su to napravili su nenavijači. Ne vjerujem da mi moja reakcija bila drugačija. Rekao bih osobi koja se tako ponaša da napusti tribine. U nogometu se nakupi dosta toga, puno je emocija. Livaja je donio odluku za koju on misli da je ispravna i mi to moramo podržati - rekao je Petković nakon incidenta na Rujevici i zapravo direktno, najizravnije što je mogao, podržao suigrača iz reprezentacije koji je odlučio napustiti Dalićevu reprezentaciju uoči polufinala Lige nacija.

Sinoć je, nakon gola Nizozemskoj, izborenog penala, pa još jednog poništenoga gola i općenito fantastične partije, Petkovića fotograf Pixsella ulovio u zanimljivoj pozi... A baš je netom prije gola napisao novinar Bernard Jurišić na društvenim mrežama "Kako bi jako bilo da Petković zabije za pobjedu u produžetku i onda otrči na klupu po Livajin dres." Zabio jest, otrčao po Livajin dres nije, ali pogledajte fotografiju prolave gola... Na koga vas Petković u toj pozi podsjeća?