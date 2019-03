Bojane, gdje ti je kraj!? Zabio 35 najboljoj momčadi Zapada

Bojan Bogdanović bio je nezaustavljiv protiv najbolje momčadi zapadne konferencije Denver Nuggetsa! Utrpao je Babo čak 35 poena u pobjedi Indiane 124-88.

Došao je Denver s nizom pobjeda u Indianapolis, bili su Nuggetsi u fenomenalnoj formi, zabijali su Nikola Jokić, Jamal Murray, Paul Millsap, Gary Harris, ma svi! Denver je igrao timsku košarku, znali su imati po osam dvoznamenkastih igrača u posljednjim susretima, no Babo je odlučio tome stati na kraj.

Na poluvremenu je Bogdanović imao 26 poena, u prve 24 minute igre je šutirao fenomenalnih 10/11, a jedini promašaj bio mu je na tri sekunde do kraja poluvremena, koji jedva da bi trebalo ubrojiti u statistiku... Već je tad bilo jasno koji će klub izaći kao pobjednički, a do kraja je samo potvrdio pobjedu. Šutirao je nevjerojatnih 13 od 16 iz igre što je 81,2%, zabio je pet od šest trica, trpao je sa svih pozicija! Pokušavao ga je čuvati najbolji obrambeni bek Nuggetsa, Gary Harris, trudio se i Torrey Craig, nekada najbolji obrambeni igrač australske lige, no jednostavno - Babo je bio nezaustavljiv. Polaganja, trice iz istrčavanja, s mjesta, preko ruke... Sve je ulazilo!

Foto: Trevor Ruszkowski

Kod Denvera je standardno dobar bio ponajbolji centar lige Nikola Jokić s 19 poena, 11 skokova i osam asistencija, no bilo je to nedovoljno za raspoloženog Bogdanovića. A nije da je Babo imao preveliku pomoć! Nitko drugi nije prošao 20 poena, najbolji su bili centri Sabonis i Turner s 15, odnosno 17 poena, no jasno je da je pobjedu donio upravo - Bojan.

Denver je ovim porazom pao na drugo mjesto zapada, prvi su sada Golden State Warriorsi s istim omjerom, a Indiana je četvrta u Istočnoj konferenciji s 45 pobjeda i 29 poraza. Od ozljede najboljeg igrača Victora Oladipa Bogdanović je preuzeo ulogu najboljeg, a u njoj se jako dobro snalazi... Na ljeto bi trebao dobiti novi ugovor, a ako ovako nastavi i u doigravanju, u koje Indiana sigurno ide, Babo bi mogao potpisati nevjerojatno unosan ugovor.