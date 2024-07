Nevjerojatni Francuzi: Došli do polufinala Eura bez gola iz igre

Austriju i Belgiju su pobijedili autogolovima (1-0), dok su s Nizozemskom remizirali bez golova (0-0), a u remiju protiv Poljske je Kylian Mbappe zabio iz penala (1-1). Ni u četvrtfinalu nisu bili efikasniji reprezentativci Francuske te su nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca slavili protiv Portugala (0-0, pen. 5-3) i tako do polufilana Europskog prvenstva dogurali bez gola iz igre!

Euro 2024 - Quarter Final - Portugal v France | Foto: Fabian Bimmer

Momčad je to puna zvjezdanih imena, imaju ogroman napadački potencijal, ali izabranici Didiera Deschampsa očito se drže one da je napad najbolja obrana. Dočekaju svoju priliku i iskoriste je, nema tu 'umiranja' u ljepoti nogometa, igra se na rezultat, kao što su to već mnogi radili u turnirskom načinu natjecanja.

Euro 2024 - Quarter Final - Portugal v France | Foto: Fabian Bimmer

Portugal je 2016. prošao skupinu s tri remija, ali su na putu do osvajanja naslova prvaka dosta zabijali iz igre, dok u nokaut fazi ovog Eura od mogih reprezentacija gledamo oprezniju igru. No, na kraju će se pamtiti oni koji podignu trofej...