Nevjerojatni gaf Atletica! Očito ne znaju s kime igraju u LP-u...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters, Atletico Madrid/Facebook

Atletico Madrid najavio je susret s Tottenhamom na vrlo zanimljiv način. Grafička greška zbunila je navijače jer je klub na društvenim mrežama najavio utakmicu protiv Barcelone

Atletico Madrid od 21.00 sati igra s Tottenhamom uzvrat osmine finala Lige prvaka. Madriđani su u prvom susretu na Wandi Metropolitano utrpali 'petardu' Spursima (5-2), a nakon 22 minute zabili su čak četiri gola.

Igor Tudor zamijenio je neiskusnog golmana Antonina Kinskog za Guglielma Vicarija nakon samo 17 minuta utakmice. Spursi su zabili dva gola i Atletico jedan do kraja utakmice. Službeni profil madridskog kluba najavio je uzvratnu utakmicu te napravio veliku grešku.

Na službenoj grafici napisali su da igraju protiv Barcelone, a ne Tottenhama. U gornjem lijevom kutu vide se grbovi engleskog prvoligaša i španjolskog kluba, ali očito su grafičari iskoristili stariju grafiku jer na središnjem dijelu piše kako igraju protiv Barcelone, i to kao domaćini iako zapravo gostuju.

Atletico je s Barcelonom igrao u Kupu kralja 12. veljače i pobijedio 4-0. Uzvrat se igrao 3. ožujka, katalonski gigant slavio je 3-0 i Atletico je prošao u finale koje će igrati s Real Sociedadom 18. travnja. Idući susret ova dva kluba igraju 4. travnja u 30. kolu La Lige.

Uzvratni susret Tottenhama i Atletica moći ćete gledati na kanalu Arena Sport 2.

