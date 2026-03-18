Nevjerojatni gaf Atletica! Očito ne znaju s kime igraju u LP-u...

Atletico Madrid od 21.00 sati igra s Tottenhamom uzvrat osmine finala Lige prvaka. Madriđani su u prvom susretu na Wandi Metropolitano utrpali 'petardu' Spursima (5-2), a nakon 22 minute zabili su čak četiri gola.

Igor Tudor zamijenio je neiskusnog golmana Antonina Kinskog za Guglielma Vicarija nakon samo 17 minuta utakmice. Spursi su zabili dva gola i Atletico jedan do kraja utakmice. Službeni profil madridskog kluba najavio je uzvratnu utakmicu te napravio veliku grešku.

'Moramo dati sve od sebe', kaže Tudor iz Spursa uoči utakmice Lige prvaka protiv Atletica

Na službenoj grafici napisali su da igraju protiv Barcelone, a ne Tottenhama. U gornjem lijevom kutu vide se grbovi engleskog prvoligaša i španjolskog kluba, ali očito su grafičari iskoristili stariju grafiku jer na središnjem dijelu piše kako igraju protiv Barcelone, i to kao domaćini iako zapravo gostuju.

Atletico je s Barcelonom igrao u Kupu kralja 12. veljače i pobijedio 4-0. Uzvrat se igrao 3. ožujka, katalonski gigant slavio je 3-0 i Atletico je prošao u finale koje će igrati s Real Sociedadom 18. travnja. Idući susret ova dva kluba igraju 4. travnja u 30. kolu La Lige.

Uzvratni susret Tottenhama i Atletica moći ćete gledati na kanalu Arena Sport 2.