Nevjerojatni Ronaldo: Loptu je udario na visini od 2,38 metra

Cristiano Ronaldo zabio je jedan od najljepših golova u karijeri, za neke već sada gol godine u Ligi prvaka, a za svoje čudesne škarice dobio je i pljesak navijača Juventusa što se ne viđa baš često. Bila je to kombinacija snage, vještine, tehnike i hrabrosti koja je čak i velikog Buffona ostavila ukopanog na gol-liniji.

Prema izračunu Marce leđa Cristiana Ronalda u skoku bila su paralelna s travnjakom na visini od 1,41 metar, no ono što posebno oduševljava je visina na kojoj je Ronaldo udario loptu. Prilikom udarca Ronaldova desna noga bila je na nevjerojatnih 2 metra i 38 centimetara. Gotovo kao prečka gola koja je na visini od 2 metra i 44 centimetra.

A da golčina poput ove nije stigla slučajno jasno govore i fotografije s treninga dan prije utakmice. Cristiano je vježbao upravo - škarice! Često suigrači treneri o Ronaldu govore kao o stroju, čovjeku koji je dan i noć u treningu, igraču koji je fizičku spremu doveo do savršenstva i sportašu koji svojim pristupom treninzima može biti uzor apsolutno svima oko sebe. A ove škarice su najbolji dokaz tome.

Sve to dobilo je na važnosti i kad se pogleda tko mu je stajao na drugoj strani. Na golu Juventusa stoji po mnogima najveći golman svih vremena, Gigi Buffon. No Ronaldo protiv Buffona u posljednje vrijeme ima gotovo savršen učinak. Od 10 posljednjih udaraca u okvir Buffonova gola, devet ih je završilo u mreži. Nevjerojatno, no Buffon ima samo jednu obranu protiv Ronalda u zadnjih 10 udaraca.

O tome kakav Ronaldo doista je igrač jasno govore i njegove brojke u najvažnijem svjetskom klupskom natjecanju. Zabio je najviše golova u Ligi prvaka, postao jedini igrač koji je u LP-u zabio u 10 utakmica za redom, osvojio je četiri naslova, zabio najviše golova u Ligi prvaka u jednoj sezoni...

Društvene mreže zatrpane su hvalospjevima na račun Ronalda i njegova gola, a velika pohvala stigla je i od Kralja LeBrona.

