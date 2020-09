Svjetski prvak iz 2017. godine i bron\u010dani s\u00a0pro\u0161log Svjetskog prvenstva\u00a0do\u0161ao je na manje od metra do\u00a0fantasti\u010dnog svjetskog rekorda Jana \u017deleznog. Godinama nitko nije bio blizu daljine 98,48m koliko je legendarni \u010deh bacio 1996. u Jeni.

<p>Nijemac <strong>Johannes Vetter </strong>na Memorijalu Kamile Skolimowske, atletskom mitingu u poljskom <strong>Chorzowu, </strong>bacio je koplje nevjerojatnih <strong>97,76 metara</strong>, što je drugi najbolji rezultat svih vremena!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vetter bacio monstruoznih 97,76m</strong></p><p>Svjetski prvak iz 2017. godine i brončani s prošlog Svjetskog prvenstva došao je na manje od metra do fantastičnog svjetskog rekorda <strong>Jana Železnog</strong>. Godinama nitko nije bio blizu daljine<strong> 98,48m</strong> koliko je legendarni čeh bacio 1996. u Jeni.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svjetski rekord Jana Železnog</strong></p><p>Vetter je pritom za tri metra poboljšao svoj osobni rekord, a treći hitac svih vremena drži njegov sunarodnjak <strong>Thomas Röhler</strong>, koji je 2017. godine bacio 93.90m.</p><p>Inače, do pojave Vettera rezultati kopljaša posljednjih 20-ak godina vrtjeli su se od 84, 85 do 91, 92 metra. Malo tko je vjerovao da bi netko mogao srušiti rekord Železnog jer su se svjetska prvenstva i olimpijske igre nerijetko osvajala s daljinom manjom od 90 metara.</p><p>Činilo se da je Železny postavio nedostižne granice kao, primjerice, <strong>Jonathan Edwards </strong>u troskoku (18,29m) ili <strong>Randy Barnes </strong>u bacanju kugle (23,12m), no nevjerojatnim postignućima Vettera postoji šansa da će netko konačno skinuti rekord najboljeg kopljaša u povijesti i potencijalno se približiti granici od 100 metara nakon što je muško koplje redizajnirano 1. travnja 1986. godine.</p><h2>Kolak treća</h2><p>Olimpijska pobjednica <strong>Sara Kolak</strong> bacila je koplje 61,25m što je bilo dovoljno za treće mjesto. Završila je iza <strong>Marije Andrejczyk </strong>i Latvijke <strong>Line Muze, </strong>koje su bacile 65,70m za prvo, odnosno 63,19 m za drugo mjesto. Naša je atletičarka imala još dva ispravna hica - 61,16 i 59,16 m.</p><p>Saru već u utorak čeka novi nastup, ovaj put na mitingu Continental Toura u Ostravi gdje se lani vratila natjecanjima nakon gotovo dvogodišnje stanke zbog ozljede i operacije lakta.</p>