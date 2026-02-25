Nevjerojatno! Bodo izveo nešto što se nije dogodilo 54 godine

Norveški predstavnik Bodø/Glimt najveća je senzacija u ovoj sezoni Lige prvaka. U utorak su Norvežani izbacili Inter iz doigravanje i time izborili osminu finala najelitnijeg europskog nogometnog natjecanja. Štoviše, Bodø je nakon uvjerljive pobjede od 3-1 na domaćem travnjaku potvrdio prolaz slavljem od 2-1 na San Siru.

Jedan nevjerojatan podatak objavljen na OptaJoe stranici podcrtao je povijesni uspjeh norveške momčadi. Naime,Bodø/Glimt postao je prva momčad izvan pet najjačih europskih liga (Engleska, Španjolska, Njemačka, Italija i Francuska) koja je uspjela ostvariti četiri uzastopne pobjede u Kupu prvaka ili Ligi prvaka protiv protivnika iz tih liga.

Takav pothvat nije viđen još od sezone 1971-72, kada je to uspjelo legendarnoj generaciji Ajaxa koja je te sezone i osvojila natjecanje. Inače, Bodø ima godišnji budžet od 50 milijuna eura, a cijela momčad vrijedi 57 milijuna eura. A senzacionalnu priču priredio je trener Kjetil Knutsen, koji je na klupi od 2018. godine.