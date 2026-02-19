Godišnji budžet Bodø/Glimta je tek 50 milijuna eura, a samo od Lige prvaka ove sezone zaradili su 29 mil. eura
NEVJEROJATNI BODO/GLIMT PLUS+
Priča o čudu Lige prvaka: Imaju manji budžet od Dinama, a ključ uspjeha leži u bivšem vojniku
Čitanje članka: 3 min
Manchester City, Atlético Madrid, Inter. Za većinu klubova, to su protivnici iz noćne more, no za Bodø/Glimt, norveški klub iz gradića smještenog 140 kilometara unutar arktičkog kruga, to su samo posljednje mušterije na popisu srušenih divova. Ove sezone Lige prvaka svjedoči jednoj od najvećih senzacija u modernoj povijesti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku