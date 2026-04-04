UZBUDLJIVA BUNDESLIGA

Nevjerojatno! Freiburg je u 81. vodio 2-0, a na kraju izgubio...

Foto: Kai Pfaffenbach

Bayern je šokirao Freiburg preokretom u zadnjih 10 minuta i slavio 3-2. Mladi Lennart opet je pokazao klasu i zabio pobjednički gol s kojim Bavarci polagano koračaju ka novoj tituli

Nogometaši Bayerna velikim su preokretom došli do pobjede 3-2 na gostovanju u Freiburgu, iako je domaća momčad do 81. minute imala prednost od dva pogotka. Vincent Kompany je u 28. kolu izveo kombiniranu postavu protiv Freiburga, a domaćin je to iskoristio te je golovima Johana Manzambija u 46. minuti i Lucasa Holera u 71. minuti poveo 2-0.

No, uslijedio je preokret koji su svojim golovima kreirale mlade snage aktualnog i budućeg prvaka Njemačke. Tom Bichof je u 81. minuti postigao svoj prvi gol u dresu Bayerna, a potom i drugi u drugoj minuti dodatka. U devetoj minuti dodatka je 18-godišnji Lennart Karl donio pobjedu Bayernu postigavši 100. gol Bavaraca u ovoj sezoni Bundeslige. Josip Stanišić je za Bavarce odigrao cijelu utakmicu, a Igor Matanović je igrao za Freiburg od 78. minute.

Bayern je na šest kola prije kraja 12 bodova ispred Borussije Dortmund, uz utakmicu više. Bavarci imaju 73 boda iz 28 nastupa, a momčad Nike Kovača je skupila 61 bod u 27 utakmica. Po 53 boda imaju Stuttgart i RB Leipzig, ali Stuttgart još mora odigrati utakmicu 28. kola protiv Borussije Dortmund.

Leipzig je na gostovanju u Bremenu svladao Werder s 2-1, a pogotke za goste postigli su Antonio Nusa (15) i Romulo Cardoso (52). Salim Musah (90+4) je uspio samo ublažiti poraz Werdera za koji je od 49. minute igrao mladi hrvatski reprezentativac Patrice Čović.

Hoffenheim je izgubio na domaćem terenu od Mainza (1-2) i pretrpio težak udarac u borbi za plasman u Ligu prvaka. Nakon drugog uzastopnog poraza Hoffenheim zaostaje tri boda za RB Leipzigom, a Stuttgart mu eventualnom pobjedom nad Borussijom može pobjeći na šest bodova. Oba pogotka za Mainz postigao je Phillip Tietz (13, 79), a za domaću momčad strijelac je bio Fisnik Asllani. Njega je u 61. minuti na terenu zamijenio Andrej Kramarić, ali nije uspio pomoći svojoj momčadi u pozitivnoj promjeni rezultata na semaforu.

Wolfsburg je u 38. minuti vodio 3-1 na gostovanju u Leverkusenu, a onda je Bayer do kraja utakmice postigao pet golova i došao do uvjerljive pobjede. Alex Grimaldo (30-11m, 44) je bio strijelac oba gola za Bayer u prvom poluvremenu, a u drugom su mrežu pogađali Patrik Schick (53-11m), Edmond Tapsoba (68), Ibrahim Maza (73) i Malik Tillman (90+6).

Za Wolfsburg, koji je napravio još jedan korak prema svom prvom ispadanju iz Bundeslige, strijelci su bili Jonas Wind (16), Joakim Maehle (31) i Christian Eriksen (38-11m). Lovro Majer nije konkurirao za dvoboj zbog nakupljenih žutih kartona.

Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za HSV koji je na domaćem travnjaku odigrao 1-1 protiv Augsburga. Gosti su poveli golom Arthura Chavesa u 22. minuti, a izjednačio je Ransford Konigsdorffer u 60. minuti. Od 64. minute HSV je ostao s igračem manje zbog isključenja Mire Muheima. HSV je s 31 bodom na 11. mjestu, a Augsburg je s bodom više na 10. poziciji. 

Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

