Ni štrajk ga ne može zaustaviti: Duvnjak zapeo u Hamburgu pa stigao za ključnu utakmicu!

Dok su se u ponedjeljak svi okupljali i lovili po Zagrebu, neki u hotelu, neki na aeordromu, kapetan rukometaša Domagoj Duvnjak iz Njemačke nije ni poletio. Zapeo je u Hamburgu zbog štrajka aerodromskog osoblja. Iz Saveza su javili da postoji mogućnost da kapetan ni ne stigne do Grčke, do Halkide gdje u srijedu (17:00, RTL) pobjedom možemo potvrditi plasman na Europsko prvenstvo. Bila je i kratka panika, ali vijesti su dobre. Kapetan je stigao tijekom utorka i pridružio se reprezentaciji.

Čak i senzacionalno, Grčka je vodeća u našoj skupini. Nakon četiri kola Grci imaju bod više od Nizozemske i Hrvatske, ali u zadnja dva kola to bi se trebalo promijeniti. Mi bez puno priča i kalkulacija moramo pobijediti sutra u Halkidi i osigurati barem drugo mjesto pa, uz pobjedu protiv Belgije u nedjelju u Rijeci, nadati se kiksu Nizozemaca da završimo prvi i izborimo lakši ždrijeb na Euru. Nije realno, ali.

Vremena tradicionalno na ovakvim okupljanjima nema, ali ovo je nova razina. Rekosmo, u ponedjeljak mnogi igrači nisu ni došli u hotel, nego su pričekali reprezentaciju na aerodromu i otputovali za Grčku, gdje su danas odradili prvi trening. U srijedu se već igra i odmah putuje za Opatiju.

- Hrvatska je spremna i prije ovog treninga, koncentracija mora biti na visini. Moramo dobiti Grčku, a onda idemo kao prvi ili drugi iz naše grupe. Znamo da je Grčka, posebno na domaćem terenu, agresivna i igra na granici provokacije. Nećemo se dati pod pritisak, probat ćemo kontrolirati utakmicu od početka. Želimo kvalitetu staviti u prvi plan i dominirati, želimo ih u obrani dovesti u situaciju da griješe i lakim golovima iz kontre pokušamo završiti - poručio je izbornik Goran Perkovac.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Momci su motivirani, dobro su raspoloženi, vjerojatno malo umorni, ali umor je najviše u glavi. Morat ćemo na to malo zaboraviti i pokušati u ove dvije utakmice dati sve od sebe. Kasnije ćemo razmišljati o odmoru. Nismo mi jedini koji nismo kompletni, na to se ne treba obazirati. Ovi koji su tu, dat će maksimum i mislim da će to biti dovoljno. Nema prostora za kalkulacije, Hrvatska je Hrvatska. Kvaliteta koju imamo mora doći do izražaja da dobijemo utakmicu pa ćemo onda lakše i s Belgijom.

Marin Šego s Goppingenom je izbacio Nexe iz Europske lige, sada je opet reprezentacija u prvom planu.

- Odradili smo jedan trening, mislim da smo spomenuli neke glavne detalje. Malo smo ih gledali i pratili kako su igrali. U svakom slučaju mislim da smo spremni. Nije isto kao i kod prijašnjih okupljanja, uvijek netko nedostaje, ali eto, ovi koji su tu dat će sve od sebe da osvojimo bodove.

Foto: PIXSELL

Grčka poimence?

- Imaju dosta nezgodnih igrača koji imaju veliku slobodu, odigravaju i šutiraju sa svih pozicija. Taj Savas, on igra u Bundesligi, on je dobar šuter. Njemu ne smijemo dozvoliti da lagano šutira, na njemu moramo raditi više prekršaja i mislim da će sve biti u redu - dodao je Šego.

Luka Cindrić propustio je zadnju akciju, Cindra je sada spreman i morat će povući jer ovaj puta nema Karačića.

- Sigurno da nitko nije očekivao da će biti prvi. Grčka je odlična ekipa, vrlo neugodna. Mene iskreno ne čudi, ali očekivao sam drugačiji redoslijed. Agresivna su i borbena ekipa koja ne odustaje svih 60 minuta. Cijelu utakmicu moramo imati fokus na naše zadatke, bez obzira gubili ili vodili. S pravom igrom i pristupom mislim da pobjeda neće izostati.

