IMA OŠTEĆENJA

Nevrijeme pogodilo i Maksimir, Dinamo: 'Lomiš ga, on se ne da'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: GNK Dinamo

Na snimkama koje je klub objavio vidi se kako je nastradala zaštitna mreža ispod sjeverne tribine, a razbijena je i plastična kućica za pričuvne igrače

Admiral

Snažno nevrijeme koje je pogodilo veći dio Hrvatske nije zaobišlo ni Zagreb, gdje su jaki udari vjetra i obilna kiša prouzročili znatnu materijalnu štetu. Zbog opasnih uvjeta u petak je otkazana nastava u školama, a diljem grada padala su stabla i oštećivani krovovi.

U takvim okolnostima pozornost je privukao i stadion Maksimir. Dinamo je na službenim kanalima objavio snimku stadiona usred oluje uz poruku: “Lomiš ga, a on se ne da.” Prema dostupnim informacijama, nevrijeme nije prouzročilo ozbiljnija oštećenja. Razbijeno je tek zaštitno staklo kod klupe za pričuve, dok je ostatak objekta ostao uglavnom netaknut.

Istodobno, u Košarkaškom centru Dražen Petrović, domu Cibone, zabilježena su znatno veća oštećenja krova i kupole.

Dok se grad još oporavlja od nevremena, Dinamo koristi reprezentativnu stanku za pripremu završnice sezone. Momčad Marija Kovačevića očekuje devet prvenstvenih kola u borbi za naslov te polufinale Kupa 8. travnja u Velikoj Gorici. Nastavak natjecanja slijedi već 4. travnja, kada na Maksimir stiže Osijek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

