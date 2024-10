Nexe kod Kiela, od Europe se može oprostiti već u listopadu!

Kao da je jučer Kiel bio u Našicama, a, evo, već danas (20.45) Domagoj Duvnjak i Kiel uzvraćaju gostoprimstvo. Obrnutim redoslijedom kreće druga runda uvodne grupne faze Europske lige, za Nexe gostovanjem u rukometnom hramu, koji se zadnje četiri godine zove Wunderino Arena.

Nakon tri kola Nexe je na jednom bodu, kao i Torrelavega, kod koje Vojvodina ima meč-loptu za prolazak. Izgubi li Nexe u Kielu, što je realno, a Vojvodina pobijedi u Španjolskoj, hrvatski doprvak dva kola prije kraja ostat će bez šanse za prolazak. To bi definitivno bio veliki i neočekivani udarac jer Nexe živi od Europe, a tek je listopad.

- U odnosu na prvu utakmicu u kojoj smo odigrali jako dobro 45 minuta i u tom je razdoblju angažman svih igrača bio na potrebnoj razini, danas tako mora biti svih 60 minuta. Protiv ekipe kakva je Kiel cijela momčad mora biti maksimalno fokusirana od prve do zadnje minute. Nismo došli u Njemačku s bijelom zastavom, tražit ćemo svoju priliku i iskoristiti sve što nam domaćin bude ponudio. Uz prije svega dobru igru u obrani, u napadu moramo biti učinkoviti i smanjiti broj tehničkih grešaka na minimum i ako bude tako, imamo se pravo nadati pozitivnom rezultatu - poručio je trener Krešo Ivanković.

Treća utakmica grupne faze EHF Europske lige, RK Nexe - THW Kiel | Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Moreno Car i ovaj puta imat će na golu pomoć mladog Antuna Šarića jer je Mihajlo Radovanović ozlijeđen, kao i poljski pivot Klimkow.

- Vidjeli smo prije tjedan dana o kakvoj se ekipi radi. Mislim da trebamo gledati isključivo sebe i naš pristup toj utakmici. Dižemo se iz utakmicu u utakmicu i mislim da to izgleda sve bolje i bolje. Danas moramo ponoviti igru kakva je bila u prvom poluvremenu u prošloj utakmici protiv njih i pokušati to držati do kraja. Idemo dati sve od sebe, odigrati do sada najbolju utakmicu i nadati se povoljnom konačnom rezultatu za nas - rekao je Car.

Od 18.45 igraju i Sesvete, koji imaju najveću priliku za bodove protiv češke Karvine.