Zbog brata Luke izabrao sam rukomet umjesto nogometa, a ne bih bio loš nogometaš, kaže Matko (18), mlađi Moslavac iz Nexea
Nexeov MVP položio na terenu pa sutradan na fakultetu: 'Uzori su mi brat, Hansen i Duvnjak'
U utorak navečer u Schaffhausenu je bio igrač utakmice, zabivši pet golova, koji Nexeu dulji europski život vjerojatno znače, a već iduće popodne...
