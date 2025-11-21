Obavijesti

Sport

Komentari 0
MLAĐI BRAT MOSLAVAC PLUS+

Nexeov MVP položio na terenu pa sutradan na fakultetu: 'Uzori su mi brat, Hansen i Duvnjak'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Nexeov MVP položio na terenu pa sutradan na fakultetu: 'Uzori su mi brat, Hansen i Duvnjak'
Foto: RK Nexe

Zbog brata Luke izabrao sam rukomet umjesto nogometa, a ne bih bio loš nogometaš, kaže Matko (18), mlađi Moslavac iz Nexea

U utorak navečer u Schaffhausenu je bio igrač utakmice, zabivši pet golova, koji Nexeu dulji europski život vjerojatno znače, a već iduće popodne...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta
IMA TU SVEGA

FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta

Cole Palmer, igrač Chelseaja vrijedan 120 milijuna eura, slomio je nožni palac u svojoj kući. Kaže da je slučajno udario nogom u vrata. No, nije on jedini. Bilo je među sportašima, pa i hrvatskima, mnogo slučajeva bizarnijih ozljeda
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025