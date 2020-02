Neymar plakao sucu jer su ga tukli: Nisu mi dali da igram...

Niti super jaki PSG predvođen Neymarom, Mbappéom i Di Marijom nije uspio zaustaviti poletnu Borussiju Dortmund i norveškog dijamanta Erlinga Brauta Haalanda. Bila je to utakmica dviju golgeterskih momčadi, s puno kontri i okomitih napada, a najbolje se snašla njemačka momčad.

Za veliko čudo, trener Parižana Thomas Tuchel nije koristio Maura Icardija i Edinsona Cavanija, a Kyliana Mbappéa kao da je pojela atmosfera na Signal Iduna Parku. Bio je neprepoznatljiv, a u takvim okolnostima je sve palo na Neymarova leđa. Brazilac je propustio četiri utakmice zbog ozljede i vidjelo se na njemu da mu fali kisika i minuta, ali svejedno je zahvaljujući klasi pravio razliku na terenu.

Zabio je gol, oko njega se vrtjela većina akcija, no PSG nije uspio izvući više od minimalnog poraza. To je posebno naljutilo Brazilca koji je poslije utakmice prozvao trenera, klub i liječnike jer je morao pauzirati četiri utakmice. Oni tvrde da je bio ozlijeđen, a on kaže da je bio zdrav i spreman.

- Nije bio moj izbor propustiti prethodne utakmice. klub je tako odlučio. Pričali smo dosta i ljutit sam zbog toga. Htio sam igrati, osjećao sam se dobro. Klub se uplašio za mene, a na kraju sam ja taj koji je patio - rekao je Brazilac kojeg je sudac Antonio Mateu tješio tijekom utakmice. Napadač PSG-a požalio mu se da ga igrači Borussije previše udaraju, a ovaj ga je zauzvrat pomazio po glavi.

No zavirimo mi i malo dublje. Neymar je poznat kao partijaner i čovjek koji ne propušta nikako sestrin rođendan, ali i proslavu svog. Rođendan mu je 5. veljače, a i ovaj put je, po treću godinu zaredom, bio ozlijeđen na taj dan te je u miru mogao proslaviti s prijateljima.

Što se tiče njegove sestre, taj datum je već postao tradicija. Njezin rođendan je 5. ožujka, ali puno veći problem za PSG je taj što oni taj dan igraju uzvrat protiv Borussije u Parizu. E sad, Brazilac čak pet godina u nizu nije propustio rođendan sestre Raffaelle, što zbog ozljeda, što zbog suspenzija.

Ovaj put utakmicu neće moći propustiti zbog suspenzije, ali postoji druga opcija. Ima dovoljno vremena, možda se do tada dogodi neka slučajna ozljeda. Prošle i pretprošle godine ozljeđivao je metatarzalnu kost , ali ovaj put mu je velika želja opet podignuti trofej Lige prvaka, uostalom kao i njegovim šefovima. Zbog toga su i doveli silne zvijezde, ali bez njega su im znatno smanjene šanse.

No možda napadač žrtvuje sestrin rođendan, neće se ona sigurno ljutiti, i pojavi se 11. ožujka na Parku Prinčeva.