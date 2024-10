Neymar se konačno oporavio. Zaigrat će nakon 370 dana...

Nakon više od godinu dana odsutnosti zbog ozljede, brazilska superzvijezda Neymar (32) će u ponedjeljak opet zaigrati kada njegov saudijski klub Al-Hilal igra azijsku Ligu prvaka kod Al-Aina, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Znam da ste nestrpljivi, i ja sam, a 21. listopada se vraćam nogometu - objavio je na društvenim mrežama Brazilac.

Neymar, koji se pridružio Al-Hilalu u kolovozu 2023. iz Paris SG-a, ozlijedio je križni ligament i meniskus 17. listopada s Brazilom u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Urugvaja. Dosad je odigrao samo pet utakmica za saudijski klub.

Foto: ANDRES CUENCA

- Patim svaki dan kad me nema, to je ono što me najviše boli. Vraćao sam se svaki put kad sam se ozlijedio, ali nikad se ne vraćam se polovično. - objasnio je igrač u suzama u videu objavljenom na YouTubeu u subotu.

Izostanak brazilske zvijezde, prema medijskim napisima plaćene oko 100 milijuna eura po sezoni, nije utjecao na rezultate njegovog novog kluba koji je prošle sezone po 19. put osvojio nacionalno prvenstvo.