Neymare, gledaj! Rooney krvav i slomljen nije pravio dramu...

Nije loše krenulo Wayneu Rooneyju (32) u dresu DC Uniteda po pitanju nogometa. Zabio je slavni Englez Colorado Rapidsima u pobjedi 2-1, no utakmicu će pamtiti po ružnoj ozljedi.

U sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena pri korneru je doživio sudar s protivnikom u kojem je slomio nos te završio krvavog lica.

Srušio se na pod da bi se brzo pridigao poput pravog gladijatora, potom obrisao krv s lica i otišao van terena to srediti.

I ne može sad čovjek a da se ne sjeti 'centrifuge' Neymara koji bi nakon ovakvih scena vjerojatno napravio dramu nad dramama. No Rooney je nešto sasvim suprotno, dokazani 'fajter'.

I'm proud to say this that this man was the first footballer I started idolising. White Pele. Miss you @WayneRooney. pic.twitter.com/ex2GVCc7GW