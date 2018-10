Neymaru Modrić nije ni među tri favorita za Ballon d'Or...

Brazilac Neymar smatra kako Luka Modrić nije zaslužio osvojiti nagradu Ballon d'Or. Naime, igrač PSG-a rekao je kako su Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Kylian Mbappé glavni favoriti za najcjenjeniju nagradu u nogometu. Zanimljivo je kako je iz kruga favorita izbacio sjajnog veznjaka Reala unatoč sjajnoj sezoni u kojoj je već osvojio nagradu za najboljeg igrača u Europi i Fifinu nagradu The Best.

Brazilac je među kandidatima za osvajanje nagrade bio 2015. i 2017., a oba puta je završio treći.

- Nagradu će osvojiti Ronaldo, Messi ili Mbappé - rekao je Brazilac.

Prema natpisima francuskih medija, Cristiano Ronaldo je najveći favorit, a ako i osvoji postat će apsolutni rekorder sa šest osvojenih "zlatnih lopti". No, Portugalac je u izborima za najboljeg europskog igrača i u Fifinoj nagradi The Best oba puta završio drugi iza Luke Modrića. Ali, ovaj put je Ronaldo, kaže Neymar, ispred njega

Ronaldo i Modrić su prošle sezone zajedno osvojili po treći put zaredom Ligu prvaka, a Portugalac je još jednom završio kao najbolji strijelac najelitnijeg europskog natjecanja. Luka Modrić bi trebao završiti među prva tri, a i ovaj put je veliki kandidat za osvajanje najcjenjenije individualne nagrade u nogometu.

Neymaru očito nisu dovoljni svi uspjesi koje je Modrić postigao u prošloj sezoni s Realom i hrvatskom reprezentacijom, a pravo je pitanje što bi onda još Luka trebao napraviti da bude po njemu glavni favorit. Ili su to samo brazilčevi kompleksi koji ne mogu priznati da postoji netko bolji.

Neymar je sjajno otvorio novu eru u PSG-u, no onda mu se dogodila ozljeda pete u veljači koja ga je udaljila četiri mjeseca s terena. Poslije povratka na teren Brazilac još nije postigao radnu temperaturu i polako hvata zalet.