Nezaustavljivi Nadal juri po 13. RG! Pao je i Schwartzman...

Rafael Nadal juriša prema 13. tituli pariškog Grand Slama. U polufinalu je bez većih problema 'riješio' Argentinca Diega Schwartzmana, koji ga je nedavno izbacio na Mastersu u Rimu.

<p>Španjolac <strong>Rafael Nadal </strong>(34) bez većih poteškoća (6-3 6-3 7-6) se obračunao s <strong>Diegom Schwartzmanom</strong> u polufinalu Roland Garrosa te tako izborio 13. finale zemljaškog Grand Slama. S osvojenih 12 Roland Garrosa Nadal je već odavno čovjek koji je najviše puta dignuo trofej jednog Grand Slama.</p><p>Rafa je servisom započeo set, a odmah u prvom gemu i spasio jednu break šansu, a potom i uzeo Argentinčev servis. Schwartzman, čiji mečevi obiluju breakovima, uspijeva uzeti servis Nadala i nakratko se vratiti u set, no opet gubi servis, a ovog puta Rafa bez milosti završava set bez da je protivniku ponudio break šansu.</p><p>Drugi set tenisači otvaraju s dobrim servis gemovima, a Rafa uzima prvi break za 2-1. Do rezultat 5-3 za Španjolca tenisači drže svoje servise, a potom Rafa novim breakom zaključuje set rezultatom 6-3 i servisom započinje treći set.</p><p>Činilo se da će Rafa lagano i do trećeg seta, no Schwartzman čupa sve što posjeduje u svom 'arsenalu' te se uspijeva održati na životu i odvodi set u tie break gdje mu Rafa nije dopustio nijedan poen.</p><p>Nadal može biti zadovoljan prikazanom igrom protiv igrača koji mu je nanio zadnji zemljani poraz na Mastersu u Rimu, a u finalu čeka boljeg iz dvoboja <strong>Đoković-Tsitsipas</strong>.</p><p>Najbolji igrač u povijesti zemljane podloge tako je popravio svoj skor na Roland Garrosu, sad je na omjeru pobjeda i poraza 99-2, a jedini koji su pobijedili Španjolca su umirovljeni Soderling i Đoković koji se nada da to može još jednom ponoviti ukoliko izbori finale.</p>