Ngannou čudesno isklesan za mega borbu sa Rozenstruikom

Još malo pa imamo prvi svjetski sportski događaj otkad je sve stalno zbog korona virusa: u noći sa subote na nedjelju vraća nam se UFC. Ferguson vs Gaethje, Cejudo vs Cruz i... Francis Ngannou vs Jairzinho Rozenstruik, sudar divova!

UFC 249 će, dakle, imati i obračun super-teškaša koji bi rado preuzeli tron na kojem sjedi Stipe Miočić! Kamerunac Ngannou (33) i Surinamac Rozenstruik (32) zastrašujući su strojevi od 195 cm i 115 kg mišića.

Ngannou se za meč dvojice strahovitih udarača 'isklesao' kao nikad do sad. Cijelo vrijeme u UFC-ovom centru u Las Vegasu, stalno u treningu...

- Bilo je i naporno i frustrirajuće. Pokušavao sam zadržati svakodnevnu motivaciju, a nisam znao hoće li borbe uopće biti. Nije lako prolaziti kroz to. Nakon tri otkazivanja napokon je vrijeme za fajt - priča Ngannou.

- Ovakav trening kamp je bio baš čudan. Ne može se čovjek osjećati dobro uz svu tu neizvjesnost. Možda je netko našao način i dobro se prilagodio okolnostima. Meni to baš nije bilo tako - objasnio je Kamerunac sve minuseve priprema u doba pandemije.

Čeka ga udarač jednake, nevjerojatne razorne snage kao što je i njegova. Ali Ngannou ne vidi razliku između zastrašujućeg Rozenstruika i bilo kojeg drugog protivnika:

- Idem po četvrtu uzastopnu pobjedu, normalno. Svaki put kad razmišljam o narednoj borbi, postoji samo jedan način kako ta borba može završiti - rekao je Ngannou prije fajta divova, njega i Jairzinha Rozenstruika.

UFC 249 održat će se na Floridi, u gradu Jacksonvilleu. Glavni program počinje u 4 sata ujutro u noći sa subote na nedjelju. Izravni prijenos moći ćete gledati na portalu Gol.hr, a snimku u nedjelju uvečer na Novoj TV.

