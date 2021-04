Francis 'Predator' Ngannou (34, 16-3) nokautirao je Stipu Miočića (38, 20-4) u drugoj rundi, ali priznaje da nije sve bilo tako jednostavno. Iako je francusko-kamerunski borac izgledao mnogo bolje nego u prvom meču kad je jednoglasnom sudačkom odlukom slavio Stipe.

- Kad me pogodio onom desnicom rekao sam si da nešto krivo radim. Gledali smo ga i znali da je ta 'step-back' desnica Stipin najbolji udarac. Tako je i zahvatio Werduma te došao do titule. Mislio sam da sam učinio nešto krivo, ali onda se on zaletio - prisjetio se Ngannou na Hotboxin' with Mike Tyson podcastu.

Već je u prvoj rundi 'Predator' uzdrmao Stipu uz žicu, a drugoj rundi je Stipe sjajno pogodio kontru desnicom, ali na kraju ga je to i koštao pobjede jer je krenuo po sve ili ništa. Ngannou ga je ljevicom pogodio i još jednim 'čekićem' ga završio na podu, a mnogi su govorili da je sudac Herb Dean prekasno reagirao.

- Iskreno, gledao sam borbu i vidio sam kako je Dean reagirao. Mislim da bi ga trebalo nagraditi za najbolju izvedbu te večeri. Jeste li vidjeli koliko je brzo potrčao? Kretao se unatrag, a onda odjednom brzo uletio među nas. Bio je spreman - ako te Francis dotakne, ne dozvoli da te Francis još jednom dotakne - zaključio je Francis.

A pitanje je što je sljedeće za Stipu i za Francisa jer se sve češće spominje ime Jona 'Bonesa' Jonesa (32, 26-1-1) koji traži preveliku plaću pa bi se u napadu na titulu mogao naći i Derrick 'Black Beast' Lewis (36, 25-7-1) koji je u najgoroj borbi u povijesti teške kategorije prije skoro tri godine slavio protiv Ngannoua.