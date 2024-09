Ni Gruž nije pomogao: Jug bez Lige prvaka nakon 20 godina!

Ništa od vaterpolske Lige prvaka u Gružu ove sezone. Jug nije uspio na domaćem bazenu izboriti skupinu Lige prvaka premda su se mnogi još tamo prije mjesec dana okladili da je to zicer u društvu Jadrana iz Herceg Novog, Barcelone (ne Barcelonete), Dinamo Bukurešta...

No, u međuvremenu Gruž su napustili reprezentativci, hrvatski Lazić, američki Daube, australski Merčep, a iako se očekivalo još pokoje ime u suprotnom smjeru, stigao je tek centar Branimir Herceg na mjesto Gorana Grgurevića. I takav Jug, nažalost, nije uspio. Nakon 20 godina, odnosno sezone 2003./2004., godina neće biti vaterpolske elite podno zidina.

Dubrovnik: Kvalifikacije za ligu prvaka u vaterpolu, Jug Adriatic osiguranje - Bacelona | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dubrovčani su, zapravo, njihova juniorsko-kadetska momčad, u zadnjem kolu pobijedili Banju Luku 24-1, o čemu ne treba previše trošiti riječi osim da se radi o jednoj od najvećih europskih pobjeda kluba, no prvog mjesta i plasmana u skupinu koštao ih je poraz od Jadrana 12-14. Mala je nada još bila u Barceloni da može pobijediti crnogorskog prvaka, ali to se očekivano nije dogodilo.

Jugaši će sada u Eurokup, u kojem su branitelji naslova, ali su prošle sezone u to natjecanje preselili nakon uvodne skupine Lige prvaka. I to će natjecanje tek morati izboriti kroz kvalifikacijski turnir od 26. do 29. rujna, protivnike će saznati u ponedjeljak.