Ni korona ih ne može zaustaviti, na Pampasu se na stadionu i na kampu radi od jutra do mraka...

Stadion bi trebao biti gotov u lipnju 2022. godine, a ovog vikenda su radove obišli suvlasnik stadiona i kampa Pampas Ivan Meštrović, Zvonimir Novak, predstavnik izvođača radova i arhitekt Tvrtko Salitrežić

<p><strong>Hrvatska </strong>vapi za modernim stadionom. Maksimir je stalna tema, a ni drugi nam veliki stadioni nisu baš u bajnom stanju. No, kao što je poznato, u Osijeku se, korak po korak, ciglu po ciglu, stvara jedan moderan kamp i moderan stadion. Naravno, riječ je o Pampasu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Stadion bi trebao biti gotov u lipnju 2022. godine, a ovog vikenda su radove obišli predsjednik investitora - Udruge škole nogometa NK Osijek Ivan Meštrović, Zvonimir Novak, predstavnik izvođača radova i glavni arhitekt Tvrtko Salitrežić.</p><p>Prvotno je bilo planirano da stadion bude gotov do ljeta 2021. godine, ali se Ivan Meštrović potrudio da radnicima zbog pandemije korona virusa da više vremena. Dakle, za dvadeset mjeseci će nogometaši <strong>Osijeka</strong> imati svoj dom. To će bez ikakve sumnje biti najbolji stadion u Hrvatskoj u tom trenutku.</p><p>Stadion na <strong>Pampasu</strong> po mnogo toga će biti jedinstven ne samo u Hrvatskoj već i u regiji jer nudit će luksuzne sadržaje poput sky boxova, pivnice te saune i jacuzzija iz kojih će se moći pratiti utakmica.</p><p>U dok je u Hrvatskoj gotovo sve stalo zbog korone ovoga proljeća, na stadionu se radilo punom parom, a radi se i danas. Od jutra do mraka tamo su majstori. Da bi sve ispalo savršeno, rok je malo pomaknut, ali najvažnije je da Osijek i Hrvatska dobiju jedan moderan stadion.</p><p>Inače, stadion se gradi na močvarnom tlu koje je bilo namijenjeno za sirovinu nekadašnjeg proizvođača šibica, Drava, a sad je prenamijenjeno za građevinu. Četiri su faze projekta, od izrade nasipa od močvarnog tla do građevinskog do početka gradnje samog objekta u rujnu 2019. godine. Stadion će biti natkriven s 20.000 metara četvornih krova, svih će 12.000 mjesta biti natkriveno.</p><p>Podloga je 300.000 m3, a do sada je u stadion ugrađeno 2000 tona armaturnog čelika, 6500 m3 betona, 20.000 m2 oplate, a u izvođenju je krovna konstrukcija od 1200 tona. Radi se punom parom, a u to su uvjerili i ključni ljudi projekta stadiona i kampa Pampas.</p>