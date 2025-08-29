Obavijesti

NE IDE PA NE IDE

Ni Medeja ni Antigona: Učinak hrvatskih klubova protiv grčkih prava je tragedija. Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Foto: Pixsell/Canva

Samo je Slaven Belupo uspio izbaciti grčki klub iz europskih kvalifikacija i to Aris u 2. pretkolu Kupa Uefe 2008. godine. Nakon poraza 1-0 u Grčkoj, Slaven je doma pobijedio 2-0 i prošao u 3. pretkolu gdje je ispao od CSKA Moskve

Porazom Rijeke od PAOK-a (5-0), nastavila se praksa da hrvatski klubovi u Grčkoj redovito teško prolaze i najčešće gube. Igrali protiv PAOK-a, Olympiakosa, AEK-a ili Panathinaikosa, našim klubovima Grci nikako ne pašu.

Naime, grčki su klubovi čak 14 puta bili uspješniji u Europi, bilo u kvalifikacijama, bilo u skupinama! Šest puta učinio je to PAOK, četiri puta AEK, triput Olympiakos i jednom Panathinaikos. Jedini grčki klub kojeg je hrvatski klub uspio izbaciti jest Aris i to 2008. kada je bolji bio Slaven Belupo. 

Atena: Utakmica između AEK i Dinamo u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka
Foto: EUROKINISSI

PAOK protiv hrvatskih klubova:

  • 2010. - dvaput pobijedio Dinamo u grupnoj fazi Europske lige
  • 2015. - izbacio Lokomotivu u 2. pretkolu EL 
  • 2021. - izbacio Rijeku u playoffu Konferencijske lige
  • 2023. - izbacio Hajduk u 3. pretkolu KL
  • 2024. - izbacio Dinamo u osmini finala KL
  • 2025. - izbacio Rijeku u playoffu Europske lige

AEK protiv hrvatskih klubova:

  • 2001. - izbacio Osijek u 2. kolu Kupa Uefe
  • 2010. - dvaput pobijedio Hajduk u grupnoj fazi Europske lige
  • 2017. - jednom pobijedio i jednom remizirao s Rijekom u grupnoj fazi Europske lige
  • 2023. - Izbacio Dinamo u 3. pretkolu Lige prvaka
Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTIONTEAM/EUROKINISI

Olympiakos protiv hrvatskih klubova:

  • 1998. - jednom pobijedio Dinamo i jednom remizirao u grupnoj fazi Lige prvaka
  • 2015. - dvaput pobijedio Dinamo u grupnoj fazi Lige prvaka
  • 2017. - izbacio Rijeku u playoffu Lige prvaka

Panathinaikos protiv hrvatskih klubova:

  • 1995. - izbacio Hajduk u kvalifikacijama za LP 

Aris protiv Hrvatskih klubova:

  • 2008. - ispao od Slaven Belupa u 2. pretkolu Kupa Uefe

