Ni Medeja ni Antigona: Učinak hrvatskih klubova protiv grčkih prava je tragedija. Pogledajte

Porazom Rijeke od PAOK-a (5-0), nastavila se praksa da hrvatski klubovi u Grčkoj redovito teško prolaze i najčešće gube. Igrali protiv PAOK-a, Olympiakosa, AEK-a ili Panathinaikosa, našim klubovima Grci nikako ne pašu.

Naime, grčki su klubovi čak 14 puta bili uspješniji u Europi, bilo u kvalifikacijama, bilo u skupinama! Šest puta učinio je to PAOK, četiri puta AEK, triput Olympiakos i jednom Panathinaikos. Jedini grčki klub kojeg je hrvatski klub uspio izbaciti jest Aris i to 2008. kada je bolji bio Slaven Belupo.

PAOK protiv hrvatskih klubova:

2010. - dvaput pobijedio Dinamo u grupnoj fazi Europske lige

2015. - izbacio Lokomotivu u 2. pretkolu EL

2021. - izbacio Rijeku u playoffu Konferencijske lige

2023. - izbacio Hajduk u 3. pretkolu KL

2024. - izbacio Dinamo u osmini finala KL

2025. - izbacio Rijeku u playoffu Europske lige

AEK protiv hrvatskih klubova:

2001. - izbacio Osijek u 2. kolu Kupa Uefe

2010. - dvaput pobijedio Hajduk u grupnoj fazi Europske lige

2017. - jednom pobijedio i jednom remizirao s Rijekom u grupnoj fazi Europske lige

2023. - Izbacio Dinamo u 3. pretkolu Lige prvaka

Olympiakos protiv hrvatskih klubova:

1998. - jednom pobijedio Dinamo i jednom remizirao u grupnoj fazi Lige prvaka

2015. - dvaput pobijedio Dinamo u grupnoj fazi Lige prvaka

2017. - izbacio Rijeku u playoffu Lige prvaka

Panathinaikos protiv hrvatskih klubova:

1995. - izbacio Hajduk u kvalifikacijama za LP

Aris protiv Hrvatskih klubova:

2008. - ispao od Slaven Belupa u 2. pretkolu Kupa Uefe