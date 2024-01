Izbornik Portugala iznenadio sve. Ni Messi, ni Haaland, za njega je najbolji jedan Hrvat!

Kod Marcela Brozovića nećete vidjeti neki čarobni dribling ili atraktivan potez koji će se vrtjeti po društvenim mrežama. Možda neće zabijati svaku utakmicu i donositi pobjede, ali on je jedan od onih bez kojeg klubovi ne mogu. Dirigent koji upravlja orkestrom i velemajstor koji sve vidi na terenu. I to je prepoznao jedan od najboljih trenera na svijetu. Dok su svi dvojili između Lea Messija i Erlinga Haalanda, on je izabrao Hrvata!

Pokretanje videa ... Kamp 'vatrenih' Mark Brandenburg | Video: Resort Mark Brandenburg

Leo Messi je drugu godinu u nizu odnio nagradu The Best, za najboljeg nogometaša svijeta u izboru Fife, no najbolji igrač svijeta u očima izbornika Portugala Roberta Martineza je hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović! Iza Broza su Bernardo Silva i Lionel Messi, a španjolski trener objasnio je zašto je nogometaša Al-Nassra stavio na prvo mjesto. Njegov izbor iznenadio je mnoge.

- Marcelo Brozović je imao interesantnu sezonu. Odigrao je jako dobro finale Lige prvaka i mali detalj što trofej nije osvojen je nebitan. On predstavlja stil igre koji je Hrvatska gajila tokom Svjetskog prvenstva i koji se treba pokazivati budućim generacijama nogometaša. On predstavlja fenomenalnu generaciju Hrvata - poručio je Martinez.

Luka Modrić stavio ga je na treće mjesto, a izbornik Zlatko Dalić opet nije glasao iz bojkota prema Fifi koja, smatra on, ne poštuje hrvatsku reprezentaciju i njezine nogometaše.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Oduvijek je poštovao Hrvatsku i divio se svemu što je napravio Zlatko Dalić, a njih dvojica su i veliki prijatelji, što je jednom prilikom otkrio portugalski izbornik. Sada je Brozu odao veliko priznanje.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Marcelo je ljetos otišao iz Intera nakon osam godina i potpisao za Al-Nassr gdje zarađuje godišnje 30 milijuna eura i igra s Cristianom Ronaldom. Osigurao je egzistenciju obitelji, ali mnogi su smatrali kako se transferom u Saudijsku Arabiju oprostio od ozbiljne karijere.

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS

Za sada se to nije ispostavilo točnim, Broz je i dalje jedan od ključnih članova naše reprezentacije i veliki adut za predstojeće Europsko prvenstvo koje se igra u Njemačkoj. A vjerujemo kako će ga Martinezove riječi samo ohrabriti i potaknuti da nastavi istim putem.