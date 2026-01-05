Nigerija uvjerljiva protiv Mozambika i prošla u četvrtfinale Kupa nacija! Osimhen briljirao s dva gola, Egipat jedva prošao Benin nakon produžetaka, čeka Obalu Bjelokosti ili Burkinu Faso
Nigerija je razbila Mozambik, Egipat jedva prošao autsajdera
Nogometna reprezentacija Nigerije bez problema je izborila proboj prema četvrtfinalu afričkog Kupa nacija, u ponedjeljak je u Fesu, u ogledu osmine finala, svladala Mozambik 4-0. U utorak će Nigerija saznati suparnika u toj fazi natjecanja, igrat će protiv pobjednika dvoboja DR Kongo - Alžir.
Od samog početka Nigerija je dominirala i vrlo brzo je golovima naplatila daleko bolju igru. Prvo je Lookman u 20. minuti pogodio suparničku mrežu, a samo pet minuta kasnije već je bilo 2-0 nakon pogotka Osimhena.
Video pogledajte OVDJE.
Mogla je Nigerija do odmora i povećati prednost, ali učinila je to na samom startu drugog poluvremena. U 47. minuti Osimhen je postigao svoj drugi pogodak za 3-0, a nakon prijašnje dvije asistencije u 75. je pod gredu zabio Adams za konačnih 4-0.
Ranije je reprezentacija Egipta potvrdila status favorita protiv Benina u osmini finala, ali je u Agadiru tek nakon produžetaka slavila s 3-1. U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso, a taj je susret na rasporedu u utorak.
Nakon mirnog prvog poluvremena u kojem treba tek izdvojiti šansu igrača Egipta Marmousha, u nastavku se utakmica otvorila na obje strane. Nakon lijepe akcije Salaha i Hanyja u 69. minuti je Attia sjajno pogodio s 18 metara u rašlje i doveo Egipat u vodstvo. Benin se uspio vratiti te je dosta sretno izjednačio u 83. minuti golom Dossoua.
Do novog vodstva Egipat je stigao u 97. minuti kada je spretno glavom za 2-1 pogodio Ibrahim i bio je to ključni korak Egipćana prema osam najboljih na Kupu nacija. Sve je zaključeno golom Salaha u 124. minuti za konačnih 3-1. Od ranije se znaju dva četvrtfinalna para, igrat će Senegal - Mali i Maroko - Kamerun.
Video pogledajte OVDJE.
Afrički kup nacija, osmina finala:
- Nigerija - Mozambik 4-0 (Lookman 20, Osimhen 25, 47, Adams 75)
- Egipat - Benin 1-1, produžeci 3-1 (Attia 69, Ibrahim 97, Salah 120+4 / Dossou 83)
Parovi četvrtfinala:
- Mali - Senegal
- Egipat - Obala Bjelokosti ili Burkina Faso
- Kamerun - Maroko
- Nigerija - Alžir ili DR Kongo
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+