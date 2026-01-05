Nigerija je razbila Mozambik, Egipat jedva prošao autsajdera

Nogometna reprezentacija Nigerije bez problema je izborila proboj prema četvrtfinalu afričkog Kupa nacija, u ponedjeljak je u Fesu, u ogledu osmine finala, svladala Mozambik 4-0. U utorak će Nigerija saznati suparnika u toj fazi natjecanja, igrat će protiv pobjednika dvoboja DR Kongo - Alžir.

Od samog početka Nigerija je dominirala i vrlo brzo je golovima naplatila daleko bolju igru. Prvo je Lookman u 20. minuti pogodio suparničku mrežu, a samo pet minuta kasnije već je bilo 2-0 nakon pogotka Osimhena.

Mogla je Nigerija do odmora i povećati prednost, ali učinila je to na samom startu drugog poluvremena. U 47. minuti Osimhen je postigao svoj drugi pogodak za 3-0, a nakon prijašnje dvije asistencije u 75. je pod gredu zabio Adams za konačnih 4-0.

Ranije je reprezentacija Egipta potvrdila status favorita protiv Benina u osmini finala, ali je u Agadiru tek nakon produžetaka slavila s 3-1. U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso, a taj je susret na rasporedu u utorak.

Foto: Siphiwe Sibeko

Nakon mirnog prvog poluvremena u kojem treba tek izdvojiti šansu igrača Egipta Marmousha, u nastavku se utakmica otvorila na obje strane. Nakon lijepe akcije Salaha i Hanyja u 69. minuti je Attia sjajno pogodio s 18 metara u rašlje i doveo Egipat u vodstvo. Benin se uspio vratiti te je dosta sretno izjednačio u 83. minuti golom Dossoua.

Do novog vodstva Egipat je stigao u 97. minuti kada je spretno glavom za 2-1 pogodio Ibrahim i bio je to ključni korak Egipćana prema osam najboljih na Kupu nacija. Sve je zaključeno golom Salaha u 124. minuti za konačnih 3-1. Od ranije se znaju dva četvrtfinalna para, igrat će Senegal - Mali i Maroko - Kamerun.

Afrički kup nacija, osmina finala:

Nigerija - Mozambik 4-0 (Lookman 20, Osimhen 25, 47, Adams 75)

Egipat - Benin 1-1, produžeci 3-1 (Attia 69, Ibrahim 97, Salah 120+4 / Dossou 83)

Parovi četvrtfinala:

Mali - Senegal

Egipat - Obala Bjelokosti ili Burkina Faso

Kamerun - Maroko

Nigerija - Alžir ili DR Kongo