Nigerijac Eduok novi je igrač Hajduka: Ovo je odličan izbor...

Brojne turbulencije zahvatile su Hajduk, no to se nije odrazilo na prijelazni rok, Nigerijac Samuel Eduok (25), koji je već nekoliko dana u Splitu napokon je ishodio slobodne papire iz Turske i potpisao ugovor s Hajdukom do lipnja 2022. godine.

U moru loših vijesti, napokon i jedna dobra, Eduok će pojačati Hajdukov napad, a hoće li se i kako snaći, i tko će ga voditi u nastavku sezone, to ćemo saznati večeras nakon 18 sati kada bi Splićani trebali potvrditi otkaz Siniši Oreščaninu.

Impresioniran navijačima

- Samuel nam je bio velika želja od samog početka prijelaznog roka i sretni smo što smo ga uspjeli potpisati jer su u konkurenciji bili i drugi klubovi. Radi se o napadaču koji će nam sigurno jako koristiti i od njega svi očekujemo pomoć u ostvarivanju naših ciljeva. Jedva čekamo da se priključi treninzima i vjerujemo da će brzo doći u optimalnu formu i prilagoditi na igru i zahtjeve naše momčadi - kazao je sportski direktor Saša Bjelanović.

Foto: Robert Matić Eduok je lanjske sezone nastupau za turski BB Erzurumspor, a ranije i za Kasimpasu. Karijeru je započeo u nigerijskom klubu Dolphins, a osim za U-20 reprezentaciju Nigerije te tuniški Esperance, nastupio je i za A reprezentaciju Nigerije u kvalifikacijama za Afrički kup nacija.

- Sretan sam zbog potpisa, informirao sam se o Klubu, gledao sam preko interneta videa i fotografije utakmica i navijača, čime sam ostao vrlo impresioniran. Vjerujem da je Hajduk odličan izbor za mene i dat ću sve od sebe da pomognem u ostvarivanju klupskih ciljeva - kazao je Eduok nakon potpisa.