'Nije bio penal za Hajduk, ali VAR se nije smio sam uključiti!'

Osam tisuća navijača, sjajna atmosfera i brojni nogometni majstori bili su jamstvo za spektakl u Gradskom vrtu u derbiju između Osijeka i Hajduka. No, najbitniji akteri su zakazali. A to su igrači. Vidjeli smo sudački kaos i zaposleni VAR.

Osijek i Hajduk (0-0) remizirali su u 29. kolu HNL-a. I jedni i drugi puno su očekivali, ali na kraju najveći dobitnik nakon ovog dvoboja je Dinamo koji je Osječanima pobjegao na plus dva, a Splićanima na ogromnih plus sedam.

Glavni sudac Fran Jović pogubio je konce u prvom dijelu. Nije briljirao, ali na koncu je donio dvije dobre odluke nakon pomoći VAR-a.

- Potpuno je jasno da nitko nije zadovoljan, a ni Jović. Radi se o dobrom sucu, među naša dva, tri najbolja suca. Sudio je dobre utakmice, ovakvo jedno poluvrijeme se događa. Događa se i sportašima, drugim sucima - rekao je Mario Strahonja.

U 17. minuti Žaper je u svome petercu srušio Krovinovića, a Jović je bez razmišljanja pokazao na jedanaesterac. Nakon nekoliko minuta razgovora s VAR sobom, konačno je odlučio sam otići pogledati snimku. Nakon nekoliko kadrova je na koncu poništio penal na oduševljenje domaćih navijača. Bio je u pravu, tvrdi sudački stručnjak Mario Strahonja.

- Vrlo energično je pokazao, bio je dobro postavljen. On je vidio kontakt Žaperove noge i Krovinovićeve potkoljenice. Međutim, Jasno je da je Žaper napravio kontakt prema potkoljenici, povukao je nogu, Krovinović je naglasio taj pad. Amortizirao je nogu i pustio se da padne. Ovdje se postavlja pitanje tko je inicirao sucu ne pregled snimke, nego tu drugu priliku. Ukoliko se to dogodilo od VAR sobe, to se nije smjelo dogoditi jer ovo nije jasna i očigledna pogreška. Ako je to Jović napravio samoinicijativno zbog atmosfere tijekom tihe provjere, tu je onda sve u redu. Načulo se da je Krovinović imao sportsku gestikulaciju u razgovoru sa Žaperom i sucem da to možda i nije bio kontakt za penal. Suci često vide taj iskreni osjećaj u očima igrača. Možda je nakon tog dojma sam sebe pokušao uvjeriti, 'bože, možda sam stvarno pogriješio'. Ako je to samoinicijativno napravio, onda je sve po pravilima nogometne igre. Donio je pravednu odluku. Snimka se gleda samo ako je jasna i očigledna pogreška. Ako je Jović rekao 'idem sam pogledati', onda je sve dobro. Ako je Pajač rekao 'ajde, idi pogledaj', to nije dobro. Ovo ne spada u kategoriju jasne i očigledne pogreške - kazao je Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Desetak minuta kasnije novi kaos. U 28. minuti Lovrić je pao nakon duela s Ferrom u petercu Hajduka. Jović je to shvatio kao simuliranje, a kako je igrač Osijeka već imao žuti karton, pokazao mu je drugi žuti i poslao ga van terena. Eruptirao je cijeli stadion. Igrači Osijeka skočili su na suca i opkolili ga, navijači gotovo da su uletjeli u teren. Ipak, opet ga je spasio VAR. Opet je potrošio nekoliko minuta na komunikaciju sa sucima pa je otišao pogledati snimku i nakon prvog kadra zaključio da je pogriješio. Poništio je Lovriću crveni karton, pokazao na jedanaesterac te Ferru dao žuti karton.

- Ovdje je jasno da je bio pod dojmom prve odluke. Bio je uvjeren da je ovo simuliranje. Nakon prvog kadra jasno je da tu nema simuliranja i da je ovo čisto gaženje. Potkrijepio je to vrlo brzim i jasnim pregledom snimke. Dobra reakcija VAR sobe jer ovo je jasna i očigledna pogreška. Kod Lovrića se vidjela jedna iskrena reakcija, vi odmah znate jeste li ispravno dosudili ili je vaša odluka potencijalno kriva - kaže Strahonja.

Više od devet minuta Jović je potrošio na komunikaciju s VAR sobom i pregled snimki, ali produžio je osam minuta.

- To su ti detalji koji su potrebni za unaprjeđenje. Ne vidim razloga da Fifina komisija ili ljudi koji odlučuju o tim stvarima, ne bi donijeli odluku i odredili suce u VAR sobi da oni štopaju to vrijeme koje je bilo izgubljeno za kontrolu. Da signaliziraju četvrtom sucu 'čuj, devet minuta potrošili smo na kontrolu'. To je minimalna nadoknada koju moraš nadoknaditi. Plus nadoknadu koju ti smatraš za izgubljeno vrijeme. Ja vjerujem da organizacije koje odlučuju o tome imaju uvida u tom smjeru - kaže Strahonja.

Dotaknuo se i VAR-a. Smatra kako bi trebalo promijeniti neka pravila.

- Vidite, prekršaj na Lovriću. Da se to dogodilo izvan šesnaesterca, VAR se ne bi mogao uključiti, a on bi bio isključen. Treba mijenjati određeni protokol.

Rijeka je na Aldo Drosini pobijedila Istru 2-0 i skočila na treće mjesto. Riječani su već od 10. minute trebali imati igrača više. Abass je ukrao loptu i prošao pored stopera Istre koji ga je srušio. Duje Strukan je Galilei pokazao tek žuti karton.

- Ova situacija kao da je malo iznenadila suca. Tu su dvije stvari važne koje suci moraju gledati. Je li prekršaj postojao i gdje se nalazi obrambeni igrač. Jasno je da onaj desni igrač nema mogućnost dolaska do lopte, da prekršaja nije bilo Abass bi sam došao do lopte i imao bi priliku za gol. Ovo je trebao biti crveni karton - kazao je Strahonja.

