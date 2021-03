I još jednom, po tko zna koji put ove sezone, pokazao je neviđenu klasu. Ma postalo je više i nebitno pričati o njegovim poznim nogometnim godinama jer one nikako ne odgovaraju onome što gledamo na travnjaku. A to je nogometna magija.

Fenomenalni Luka Modrić (35) igra kao u cvijetu mladosti. Prije nekoliko dana ušao je u igru i kreirao preokret u pobjedi nad Elcheom, a ovaj put je dirigirao igrom kraljevskog kluba od prve minute. Real Madrid je dominantno i uvjerljivo pobijedio Atalantu 3-1 u uzvratu te prošao u četvrtfinale Lige prvaka, a glavna priča bio je naš Luka koji je odigrao briljantno.

S Tonijem Krossom je u potpunosti neutralizirao vezni red talijanske momčadi, dirigirao je igrom Reala, driblao, razigravao, slao svoje 'modrićevske' lopte s očima. Kada 'zaglibi', suigrači pogledom traže njega, a on sve rješava mirno i staloženo. Lopta je kod njega kao u sefu. Ma bio ga je užitak gledati. I da. Sve to radi u 36. godini, a on i sam kaže da je nepotrebno govoriti koliko ima godina.

- Osjećam se kao da imam 27 godina. Osjećam se jako dobro, nije potrebno gledati moje godine, moju putovnicu, nego ono što radim na terenu. S obzirom na svoju fizičku spremu te na sve ono što sam dosad postigao ovdje, i dalje sam motiviran za igranje na najvišoj razini. Iz dana u dan vježbam kako bih to ostvario - kazao je Luka nakon utakmice.

Madriđani su u prvom susretu slavili 1-0 golom Ferlanda Mendyja u prvoj utakmici. I znali su da moraju biti dominantniji i bolji ako žele nadigrati energičnu momčad Gian Pierija Gasperinija. To se i dogodilo. Real je od prve minute uspostavio dominaciju, a poveo u 34. minuti nakon Modrićeve asistencije Benzemi.

- Prvi gol je bio jako važan. Trener je od nas tražio da pritišćemo Atalantine igrače, a to smo i radili. Pogodak nam je dao puno samopouzdanja. ako smo zadovoljni jer je Atalanta fizički dobra momčad koja igra snažan presing jedan na jedan po čitavom terenu i tijekom čitave utakmice. Morali smo stoga biti na istoj razini i kada je riječ o fizičkoj igri i onoj s loptom, a to smo uspješno radili.

Real ove sezone igra toplo-hladno, ali jako važno je bilo proći u četvrtfinale. Nakon što su triput zaredom osvojili Ligu prvaka, prošle i pretprošle godine ispadali su u osmini finala što je bio svojevrsni šok za Zinedinea Zidanea i igrače. No, ovaj put su probili tu 'blokadu'.

- Bilo je jako važno plasirati se u četvrtfinale jer ondje nismo bili posljednje dvije godine. Sada moramo ići korak po korak. Pokazali smo kako je ova momčad i dalje gladna pobjeda. Uvjeren sam da možemo otići daleko - rekao je Luka.

- Čestitao sam igračima jer su odigrali sjajnu utakmicu od početka do kraja protiv momčadi koja fizički puno zahtjeva. Morali smo se dobro braniti, ali s loptom smo imali baš kompletnu igru - kazao je Zidane o predstavi svoje momčadi.

Hrvatski maestro bio je briljantan, a po tko zna koji put je oduševio i šefa Zidanea. Hrvatski reprezentativac je imao 98 dodavanja, a od toga je čak 89 bilo točno uz briljantnu preciznost od 91 posto. Imao je jedno ključno dodavanje, četiri duge lopte i četiri osvojena duela.

- Pitate li me za Luku, on ima 35 godina, ali to se ne vidi na terenu. On i Kroos bili su fenomenalni na sredini - kazao je oduševljeni francuski trener.