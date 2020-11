Pali motore! Hajdukovu dvojcu Primorac je baš legao, a bivši predsjednik gledao ih s tribina

Nisu slučajno baš Jairo i Caktaš kreirali gol za vodstvo. I na zagrijavanju su izgledali sjajno, godila im je promjena trenera. Nametnuo se Boro Primorac autoritetom, ali i očinskim odnosom, strogim, ali poštenim

<p>Nekoliko desetaka policijskih službenika osiguravalo je prostor oko stadiona u Kranjčevićevoj, gdje su <strong>Lokomotiva </strong>i <strong>Hajduk </strong>igrali zaostalu utakmicu 9. kola HNL-a. Zlu ne trebalo, ali, nasreću, ispred stadiona je bila kamilica.</p><p>Na terenu je to, pak, izgledalo puno dinamičnije. Uostalom, na to su nas u nekoliko zadnjih međusobnih utakmica naviknuli ovi klubovi. <a href="https://www.24sata.hr/sport/hajduk-s-dvije-promjene-protiv-lokosa-dimitrov-se-vraca-u-11-730068" target="_blank">Hajduk je pobijedio 2-1.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Proslava rođendana Torcide</strong></p><p>Goran Tomić je odlučio standardizirati zadnju liniju. Ponovno se u prvih 11 našao bivši grčki reprezentativac <strong>Kyriakos Papadopoulos</strong>, izgledao je dobro, ali morat će se on i kapetan <strong>Denis Kolinger</strong> dogovoriti tko će postavljati suigrače. U jednoj situaciji bilo je to posebno komično. Vikao je Kolinger Karačiću da pritisne protivnika, a Grk tražio da se ovaj vrati.</p><p>Već u 12. minuti Hajduk je poveo akcijom dvojice najkritiziranijih. Jairo je sjajno odgodio ubačaj, pravovremeno odigrao za Miju Caktaša, a veznjak Hajduka iz drugog plana zabija za 1-0.</p><p>Tomić je promatrao bez riječi, okrenuo se prema tribini, raširio ruke i kao da je htio poručiti - što je meni ovo trebalo...</p><p>Nisu slučajno baš Jairo i Caktaš kreirali gol za vodstvo. I na zagrijavanju su izgledali sjajno, godila im je promjena trenera. Nametnuo se Boro Primorac autoritetom, ali i očinskim odnosom, strogim, ali poštenim.</p><p>- Baš nam nedostaje Aliyu - kazali su ljudi iz Lokomotive <strong>Chagi</strong>, bivšem nogometašu Dinama, danas skautu kluba s Kajzerice, koji je spomenutog nigerijskog napadača doveo u klub.</p><p>To sigurno nije čuo drugi Lokomotivin napadač, Albanac <strong>Indrit Tuci</strong>, ali u drugom poluvremenu odigrao je puno bolje, uostalom kao i cijela momčad Lokomotive. U 56. tukao je Francesco Tahiraj iz neposredne blizine, skinuo je to Josip Posavec, ali odbijenu loptu u gol je pospremio spomenuti Tuci. Albanska veza. Posebno je emotivno gol proslavio Tahiraj, koji je u "lokose" došao baš iz Hajduka. </p><p>Vikao je Posavec suigračima da "upale motore", glasnice je gubio i trener Primorac i na kraju se to isplatilo. U 90. minuti ponovno se ukazao Caktaš i zabio.</p><p>Spomenimo i kako je za Lokomotivu samo minutu prije tog gola za 2-1 ušao Nikica Jelavić, bivši hrvatski reprezentativac. Debi neće pamtiti po dobromu.</p><p>Iako je Hajduk došao do pobjede, puno je upitnika u igri "bilih". Morat će netko objasniti zašto su igrači Hajduka pali u drugom poluvremenu. To, vjerujemo, neće biti Primorac. U službenom zapisniku nije navedeno njegovo ime kao glavnog trenera Hajduka, tu je tek pomoćni trener <strong>Toni Golem</strong>. </p><p>To, dakako, znači da Primorac nema trenerski ugovor i da je samo privremeno rješenje te da će se nakon odrađene misije vratiti na mjesto šefa škole nogometa splitskoga kluba.</p><p>Utakmicu je iz lože pratio predsjednik <strong>Lukša Jakobušić</strong>, a društvo mu je pravio <strong>Marin Brbić</strong>, bivši predsjednik kluba, koji je s Jakobušićem u dobrim odnosima.</p>