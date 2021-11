U katalonskoj prijestolnici, nakon loših rezultata u posljednjih nekoliko mjeseci, stvari se mijenjaju. Nakon otkaza Koemanu, na mjesto trenera Barcelone stigao je Xavi (41), koji izgleda kako je od početka zauzeo strogi stav prema svojim igračima.

Naime, po dolasku u klub, novi šef Blaugrane jasno je dao do znanja svojim igračima kako je krajnji rok za dolazak na treninge 8:30 ujutro. Prvi koji prekršio to pravilo bio je Ousmane Dembele (24). Naime, Francuz je stigao u svlačionicu u 8:33, a izgleda kako je to naljutilo legendu kluba.

Zauzvrat, Francuz je obaviješten kako mora platiti kaznu, no ona još nije poznata javnosti.

Podsjetimo, Dembele otprije poznat po tome što je znao kasniti na treninge, a životni stil često mu se vrtio oko igranja igrica na Play Stationu do kasnih noćnih ili ranojutarnjih sati, što je često rezultiralo kašnjenjem na treninge.

Napomenimo kako Barcelona i Xavi misle ozbiljno. Nakon što se na Camp Nou vratio legendarni Dani Alves (38), izgleda kako je sljedeća želja trenera dovođene Thiaga Alcantare (30) iz redova Liverpoola, piše Footbal365.

Nakon ere u Bayernu, Thiago je otišao u Liverpool gdje se nije najbolje snašao, no Xavi vjeruje kako kako Thiaga može vratiti u formu iz Bayerna njegovim dovođenjem na Camp Nou, tvrdi Football365.

U klub su stigle promjene, a uz dovođenje potencijalno dobrih imena, izgleda kako će se na početku inzistirati na disciplini igrača.