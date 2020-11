Nije dosudio penal za Dinamo: Strukan na hlađenje 4-5 kola...

Jurčevićevu ruku u šesnaestercu Osijeka u derbiju protiv Dinama, koju je VAR sudac Pajač sugerirao glavnom sucu Strukanu, ali je ovaj nije pogledao, smatraju u komisiji velikom pogreškom

<p><strong>Duje Strukan </strong>očekivano ide na "hlađenje" nakon nedosuđenog kaznenog udarca za Dinamo u Gradskom vrtu protiv <strong>Osijeka</strong>. Doznajemo kako bi splitski sudac mogao ostati bez ijedne utakmice do kraja prvog dijela sezone. Strukan će dobiti kaznu od četiri ili čak pet utakmica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: VAR u HNL-u</strong></p><p>Podsjetimo, Strukan nije reagirao na Pajačevu intervenciju iz VAR sobe i oštetio je Dinamo u derbiju u Gradskom vrtu. Igrala se 77. minuta, <strong>Arijan Ademi</strong> je pucao, a <strong>Mario Jurčević</strong> igrao rukom i blokirao loptu koja je išla u okvir gola.</p><p>VAR sudac <strong>Igor Pajač</strong>, pak, neće snositi nikakve posljedice jer je on glavnog suca upozorio na situaciju u kaznenom prostoru Osijeka. Strukana, pak, čeka jedna od težih kazni.</p><p>Pajač je bio, podsjetimo, kažnjen s osam utakmica u polufinalu Kupa Rijeka - Osijek na Rujevici, kasnije mu je kazna smanjena na šest utakmica, a tada je žestoko kažnjen i VAR sudac<strong> Fran Jović </strong>s nesuđenjem do kraja te sezone.</p><p>Sad VAR sudac neće snositi nikakve posljedice, ali zato glavni koji nije vidio situaciju na travnjaku ,a zatim nije išao gledati VAR, dobit će žestoku kaznu. Doznajemo kako se u sudačkoj komisiji ovo smatra kao najveća pogreška suca još od tog polufinala Kupa na Rujevici. Ruka je bila očigledna, ali Strukan nije reagirao čak ni na upozorenja iz VAR sobe.</p><p>- Da je igrač Osijeka ostao mirno svojim tijelom vjerojatno bi ga lopta pogodila u prsa, a okretanjem je proširio svoj obujam rukom te sudac možda nije vidio, ali trebala je reagirati VAR soba jer je ovo očigledna sudačka pogreška - objasnio je u HRT-ovom Stadionu sudački ekspert Mario <strong>Strahonja </strong>situaciju nakon udarca Petkovića i igranja rukom Jurčevića.</p><p>S kolegom Strahonjom složio se i <strong>Vlado Svilokos</strong>, bivši nogometni sudac i kontrolor suđenja.</p><p>- Teško je javnosti objasniti zašto je došlo do pucanja veze VAR sobe i suca na terenu. Ovo je ozbiljan propust jer je evidentno da je Jurčević igrao rukom i zaslužio žuti karton, kao i Dinamo penal. Sudac <strong>Strukan </strong>je bio upozoren od strane VAR suca <strong>Pajača</strong>, ali on je samo pokazao na korner i nije zaustavio igru iako mu je sugerirano da pričeka s nastavkom - objasnio je u emisiji 'Treće poluvrijeme' na HNTV-u.</p>