Nije Hajduk jedini: I Sunderland izvisio zbog koeficijenta bodova

HNS je u Ligu prvaka mladih poslao Dinamo, iako ima dva boda manje od Hajduka, ali i utakmicu manje. Vodio se HNS metodom prosjeka bodova. Isti su koristili Englezi, Francuzi, Škoti..., ali nigdje ulog nije bio ovako velik

<p>Juniorsko prvenstvo <strong>Hrvatske </strong>prekinuto je zbog epidemije koronavirusa početkom ožujka. U trenutku prekida, momčad <strong>Hajduka </strong>imala je 42 boda u 17 odigranih utakmica (2,47 bodova po utakmici), a momčad <strong>Dinama </strong>40 bodova u 16 odigranih utakmica (2,5 bodova po utakmici).</p><p>HNS je u četvrtak odlučio da u juniorsku Ligu prvaka ide Dinamo. Razlog? Hajduk ima dva boda više, ali Dinamo ima utakmicu manje te bolji <strong>koeficijent osvojenih bodova</strong>. Uefin naputak je bio da u takvim situacijama koeficijent osnovnih bodova odlučuje.</p><p><strong>Ista metoda korištena je u sljedećim natjecanjima:</strong></p><h2>Wycombe preskočio konkurente</h2><p>Žestoko se na odluku pobunio Hajduk, šef Akademije <strong>Boro Primorac</strong> rigao je vatru prema ljudima iz HNS-a, a ova Uefina metoda nije se svidjela ni nekim drugim klubovima iz navedenih natjecanja.</p><p>Metodom koeficijenta osvojenih bodova na ljestvici prve francuske lige napredovao je <strong>Strasbourg</strong>. Oni su sezonu završili s 38 bodova iz 27 utakmica, na 10. mjestu. Iza njih je, paradoksalno, <strong>Angers </strong>s bodom više. Zvuči poznato? Metoda koeficijenta osvojenih bodova... Strasbourg nije odigrao zaostalu utakmicu s PSG-om. Parižani bi ih vjerojatno pregazili s pola snage, ali eto...</p><p>Ista situacija i u Engleskoj. U tamošnjoj ženskoj ligi neke su ekipe odigrale 16, neke 15, a neke čak i 13 utakmica. Bilo je to tamošnjem savezu dovoljno da zaključi prvenstvo. Tako su cure iz <strong>Evertona </strong>završile šeste, ispred igračica <strong>Tottenhama</strong>, iako imaju 19 bodova, a Spursice 20. Djevojke iz Liverpoola odigrale su utakmicu manje.</p><p>U Škotskoj su zaostalu utakmicu imali <strong>Rangers </strong>i <strong>St. Johnstone</strong>, ali ni tu koeficijent nije previše toga promijenio. "Gersi" su ostali drugi, "miljama" iza Celtica, a St. Johnstone je preskočio <strong>Hibernian </strong>iako je imao bod manje. St. Johnstone je imao 36 bodova iz 29 kola (1,24 po utakmici), a Hibernian 37 bodova iz 30 utakmica (1,23 po utakmici). Hibernian je završio sedmi, a St. Johnston šesti, ali nije to odlučivalo o europskim mjestima.</p><p>E, sad, da ne ispadne da se samo na Hajdukovim juniorima prelomilo... Za pravi kaos pobrinuli su se u engleskoj League One (treća liga). <strong>Wycombe Wanderers</strong> uhvatio je treće mjesto vrijedno doigravanja s 59 bodova iz 34 utakmice. Iza njih su Oxford, Portsmouth i Fleetwood sa 60 bodova, a izvan zone doigravanja za Championship ostali su <strong>Peterborough </strong>i <strong>Sunderland </strong>(dvije utakmice više od Wycombea) s 59 bodova.</p><p>Žestoko su se bunili iz Peterborougha i Sunderlanda, ali FA odluku promijeniti neće. Možda hoće HNS, ako Hajduku žalba prođe...</p>