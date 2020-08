Nije mu bilo prvi put: Bafetimbi Gomis opet kolabirao na terenu!

Bivši francuski reprezentativac Bafetimbi Gomis (35) kolabirao je usred utakmice u Saudijskoj Arabiji! Stasiti napadač popio je vode na jednom korneru pa se zatim samo srušio na pod

<p>Iako ga prvo nisu shvatili ozbiljno, u trenutku kad je već glavom bio na travnjaku, suparnici su shvatili ozbiljnost situacije. <strong>Bafetimbi Gomis </strong>(35) samo je 'zaronio' na travnjak, a medicinska služba u punom je trku uletjela na teren, kao i medicinski auto koji na kraju - nije bio potreban.</p><p>Uspjeli su ga 'vratiti' klupski liječnik i fizioterapeut, a sve se to dogodilo u 13. minuti utakmice Al Ahlija i Al Hilala. Iako je prvo izgledalo kao da mu objašnjavaju kako nije najpametnije da nastavi igru, Francuz je odlučio kako je spreman i da mu nije ništa te je na kraju odigrao cijeli susret koji je njegov Al Hilal izgubio 2-1.</p><p>- Izgledalo je strašnije nego što je. Nastavljamo se boriti i hvala vam na svemu, voli vas Vaš lav - poručio je Bafetimbi nakon utakmice.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=IDCncOnrock&feature=emb_title" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Naknadno je utvrđeno da je riječ bila o svojevrsnoj <em>vazovagalnoj sinkopi </em>kad određeni 'okidač' uzrokuje nagli pad pulsa te tlaka, smanjuje se dolazak krvi u mozak te to dovodi do pada u nesvijest. </p><p>Podsjetimo, nije ovo prvi put da se Gomis srušio na terenu, a 'najpoznatije' kolabiranje je ono kad je igrao za Swansea 2015. godine te se srušio na terenu protiv Tottenhama. Dogodilo mu se to i dvije godine kasnije u dresu Galatasaraya te se s tim problemima nosi cijeli život, ali ne želi prekinuti s nogometom.</p>