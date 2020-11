Nije normalno da je Hajduk dva mjeseca bez pobjede u HNL-u!

"Vrlo važno je da riješimo naš najveći problem, a to je da igrači vjeruju u sebe, kao što ja vjerujem u njih. Moramo ih uvjeriti da su bolji, i da mogu biti još bolji. Na treningu rade dobro, samo im treba vratiti povjerenje"

<p>Subotnjim ogledom u Koprivnici započinje tjedan istine za momčad Hajduka, nakon tri gostovanja kod Slaven Belupa, Lokomotive i Dinama bit će puno jasnija slika aktualne momčadi, saznat ćemo jesu li dovoljno kvalitetni i sposobni za veće stvari od trenutne sedme pozicije na prvenstvenoj ljestvici. Aktualni trener <strong>Boro Primorac</strong> vjeruje da je i to će pokušati dokazati.</p><p><strong>Što bi vas osobno zadovoljilo iz ova tri gostovanja, zadnji put kad je Hajduk gostovao kod istih protivnika izgubio je u Koprivnici i Kranjčevićevoj, a dobio je Dinamo u Maksimiru?</strong></p><p>- Razmišljamo samo o svakoj idućoj utakmici, dakle samo o Koprivnici i utakmici sa Slaven Belupom. Danas sam po prvi put imao kompletnu momčad na treningu, bio je dobar trening i mislim da ćemo dobro odigrati.</p><p><strong>Stanko Jurić je kazao kako je sedmo mjesto sramotno za igrače i klub, osjećate li da i ostatak momčadi slično razmišlja i da u njima ima želje da to isprave?</strong></p><p>- Ja bih želio da shvate, da bi imali više bodova moraju i bolje igrati. Rekao sam im da se moramo zajedno braniti i zajedno napadati, da smo opasniji, da stvaramo šanse... Ekipa koja ima više loptu u nogama i više napada ima i više šansi za pobjedu.</p><p><strong>Diamantakos je nakon prve utakmice u kojoj je zabio odigrao 800 minuta bez gola, samo dvije asistencije malo su za igrača koji je doveden kao pojačanje koje će garantirati golove. Kakvo je vaše mišljenje o njemu i hoćete li koristiti ubuduće više njega ili Umuta?</strong></p><p>- Koristit ću ga i dalje, kao i Umuta. Ako napadač ne daje golove nije sam on kriv, vezna linija mora mu donijeti loptu, mora imati kvalitetan pas. Vidio sam ga na treningu, pametan je, može driblati, može zabiti gol, treba mu malo više povjernja.</p><p><strong>Na koga sve ne možete računati u ovoj utakmici?</strong></p><p>- Na put ide 21 igrač, nema Čoline i Nejašmića od kadra koji je igrao protiv Osijeka. Oni su mi obojica jako važni, ali što ću, u nas stari narod kaže da nikad nije dobio utakmicu igrač koji ne igra. Vjerujem da će se oni vratiti što prije i da ćemo igrati dobro i bez njih dvojice.</p><p><strong>Vraća se Mijo Caktaš, očekujete li da on kao kapetan povuče momčad?</strong></p><p>- Vratio se, dobro je radio, on će igrati i vjerujem da će igrati dobro, spreman je.</p><p><strong>Vraća se nakon dugo vremena Stefan Simić koji je bio jako dobar u prvom dijelu prošle sezone. Hoćete li ga koristiti?</strong></p><p>- Stefan ima dosta šansi da počne utakmicu.</p><p><strong>Koliko ste proučili Slaven Belupo i Ivana Krstanovića koji je uvijeke raspoložen protiv Hajduka?</strong></p><p>- Oni imaju iskusnu momčad i trenera, mogu biti opasni, imaju dva-tri dobra ljevaka, opasni su na kornere i slobodne udarce...</p><p><strong>Slaven je u deset kola upisao pet remija, dojam je da im je najvažnije ne izgubiti? </strong></p><p>- Dobri su oni, dali su par golova Istri, Dinamu, dali su i na Poljudu dva gola... Mi se trebamo fokusirati na nas, da se branimo svi skupa i da napadamo svi skupa, i da tako probamo dobiti utakmicu.</p><p><strong>Hoćete li ih pritisnuti od prve minute?</strong></p><p>- Kad imamo loptu hoćemo, ali najprije treba osvojiti loptu.</p><p><strong>Nakon Koprivnice ostajete na putu do utakmice s Lokomotivom, kako ćete iskoristiti vrijeme da se momčad dodatno homogenizira?</strong></p><p>- Vrlo važno je da riješimo naš najveći problem, a to je da igrači vjeruju u sebe, kao što ja vjerujem u njih. Moramo ih uvjeriti da su bolji, i da mogu biti još bolji. Na treningu rade dobro, samo im treba vratiti povjerenje i na tome najviše radim i radit ću.</p><p><strong>Kako je momčad odgovorila na vaše nove zahtjeve i promjene koje ste uveli?</strong></p><p>- Nakon Osijeka sam ostao bez deset igrača i vidio sam ih ponovno tek jutros. Ostali su radili dobro i ja sam uvijek optimist, nikad se nisam bojao. Igraj i vjeruj u sebe i mislim da im moram i mogu prenijeti to samopouzdanje.</p><p><strong>Gotovo dva mjeseca ste bez prvenstvene pobjede, istina bilo je u tom razdoblju i reprezentativnih pauza, ali zadnja pobjeda Hajduka bila je protiv Varaždina krajem rujna. Kako gledate na to?</strong></p><p>- Nije to normalno za Hajduk, moramo što prije vratiti pobjednički mentalitet. Što prije to bolje. Prvenstvo je dugo, vrlo je važno naći balans u ekipi i da zaigramo dobro. Ako ne igramo dobro, nećemo i pobijediti...</p>