Nije ono što mislite: Vjetar ih je poslagao kao lego kockice...

Ako se ovim ritmom nastave odgađati utrke, Zimske olimpijske igre u Pyeonchangu potrajat će do proljeća. Vjetar stvara velike probleme organizatorima koji su, nakon muškog spusta i ženskog veleslaloma, sad odgodili i ženski slalom.

Od četiri skijaške utrke u Pyeongchangu, tri su odgođene.

