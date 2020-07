Nije prošlo bez incidenta! Vaso nasrnuo na Croatu, razdvajali ih

Nakon što je FNC-ova treća priredba premještena sa Zrće u Zagreb, borci su u dvorani ATT-a održali otvoreni trening, a to nije prošlo bez incidenta! Vaso Bakočević nije mogao izdržati i htio se potući i nešto prije borbe

<p>Rekao je <strong>Francisco 'Croata' Barrio</strong> (31) za 24sata kako će se on i <strong>Vaso 'Psihopat' Bakočević</strong> (30) sigurno potući, iako se u kavezu još ne tuku međusobno, a to smo u dvorani zagrebačkog ATT-a i vidjeli! 'Psihopat' je došao s ciljem isprovocirati protivnika, već je na svom Instagramu objavljivao poruke podrške Croatinom protivniku <strong>Aleksandru Jankoviću</strong> (26) i ismijavao Croatine udaračke tehnike, a odlučio ga je i malo uzdrmati!</p><p>Vaso je imao nešto za reći Croati u njegovoj dvorani i približio mu se, a onda je krenuo u fizički obračun.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vaso i Croata 'zagužvali' u ATT-u</strong></p><p>Moglo je doći i do većeg incidenta, ali u sve su se umiješali timovi spomenutih boraca koji su ih maknuli iz dvorane. Podsjetimo, Vaso i Croata već su trebali ući u kavez, ali epidemija korona virusa odgodila je njihovu borbu za rujan. Jedna je to od najiščekivanijih borbi u regiji nakon što je sve eskaliralo verbalno, a moglo bi biti svačega već i danas na službenom vaganju. </p><p>- Ma joj, potući ćemo se 100%, nema Boga za drugačije. Ako netko vrijeđa moju obitelj, moju majku, reagirate na to. Nisam ljut na njega, ali ako krene nešto glumatati, popit će šamarčinu. Možda će biti koncentriran na svoju borbu pa će sve proći bez problema - rekao je Croata za 24sata, a njegove su se riječi obistinile. </p><p>Podsjetimo, u ekskluzivnom prijenosu na YouTube kanalu 24 sata ćete u petak, 31. srpnja, od 20 sati moći uživo pratiti FNC3 priredbu iz dvorane zagrebačkog ATT-a u kojoj će<strong> Francisco 'Croata' Barrio</strong> (31) nakon pet godina ući u ring protiv<strong> Aleksandra Jankovića</strong> (26) dok će naslovna borba biti ona za titulu najopakijeg čovjeka Balkana između<strong> Vase 'Psihopata' Bakočevića</strong> (30) i <strong>Ivice 'Terrora' Truščeka</strong> (37).</p>