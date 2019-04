Nije samo Kantrida, Kinezi bi gradili stadion i u Velikoj Gorici

Kineski ulagači gradit će novu Kantridu. Potvrdio je Damir Mišković da su dogovori u tijeku, a danas se očekuje potpisivanje pisma namjere.

Bio bi to stadion za 10.000 do 12.000 mjesta, vrijedan s popratnim sadržajima do 50 milijuna eura.

Foto: nk rijeka

No, na mala vrata u istu je priču ušla i Velika Gorica. Naime, i velikogorički gradonačelnik Dražen Barišić sastao se u četvrtak s Kinezima, te se dogovaraju projekti za taj grad, a jedan od njih je i nogometni stadion. Tijekom petka trebali bi obići potencijalne lokacije.

Ne, to neće biti "nacionalni stadion", jer hrvatska reprezentacija ionako neće igrati samo na jednom mjestu. Bio bi to moderan stadion, koji pruža uvjete i komfor u skladu s vremenom u kojem živimo. Koji treba - svakom gradu.